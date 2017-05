Nadal pronostica un mayor crecimiento del PIB por el acelerón de la construcción

Etiquetas

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha dicho hoy que el crecimiento de la economía española estará "seguramente" por encima de la previsión del 2,7 % a final de año.Nadal lo ha justificado por el hecho de que la exportación sigue creciendo "fuertemente" y de que la reactivación del sector de la construcción e inmobiliario es "mucho más intensa" de lo esperado."El sector nos está sorprendiendo favorablemente", ha afirmado Nadal durante su intervención en el foro Inmonext, organizado por Idealista en el marco del SIMA, donde ha rechazado además la posibilidad de una nueva burbuja inmobiliaria. Nadal ha explicado que el primero en tener datos de que un sector se está reactivando es el Ministerio de Hacienda, mucho antes que el INE, porque recibe la recaudación."La recaudación no miente, nadie paga impuestos si no tiene un circulante y la actividad que estamos observando en el sector de la construcción explica en buena parte la aceleración de la recaudación por impuesto de sociedades e IVA", según Nadal, quien ha subrayado que cuando se vendan las viviendas que hoy se construyen la recaudación aún crecerá más."Esta parte de la recaudación pública estaba prácticamente muerta durante la crisis y empezamos a ver que se recupera por encima de nuestras previsiones", ha dicho Nadal, quien ha reconocido que antes de la crisis el sector estaba "bastante sobredimensionado" en términos de viviendas iniciadas y crédito hipotecario.

¿Por qué Nadal no cree que volvamos a las andadas?

Ahora, a diferencia de entonces, la reactivación está siendo compatible con una economía saneada, con sector exterior fuerte y sin que se esté trasvasando un exceso de recursos productivos al sector de la construcción, que aún así se va aproximando a la velocidad de crucero deseable para una economía como la española.En su opinión, el hecho de que antes de la crisis se construyeran más de medio millón de viviendas al año no tenía sentido para un país de la dimensiones de España y tampoco lo tiene que el año pasado se iniciaran sólo 50.000. "Ni tanto ni tan calvo (...). Ni lo que teníamos antes de la crisis ni lo que hemos tenido en los últimos años. Seguramente una velocidad de crucero razonable sea la de varias veces esa cifra -50.000-", ha afirmado.Para Nadal, tras prácticamente desaparecer por la crisis, el sector ha sabido ajustarse y reconvertirse y ahora es mucho más fuerte para hacer frente a un crecimiento sostenible.Por ello, ha descartado que se esté ante una nueva burbuja inmobiliaria y ha criticado a aquellos que prevén que España va camino de volver a ser un país de "camareros y ladrillo" porque, ha afirmado, todos los sectores tienen un papel en el crecimiento de la economía.Ha subrayado la necesidad de que haya estabilidad política para que se mantenga el crecimiento económico y la generación de empleo y ha recordado que las familias no compran una casa si no confían en el futuro y nadie pide un crédito si no sabe que lo van a poder devolver