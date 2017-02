SERGIO PASCUAL, PRIMER 'ERREJONISTA' QUE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE LA "LISTA" DE ERREJÓN PARA VISTALEGRE

Etiquetas

- Asegura que él no estará en la misma al querer seguir formando parte del Consejo Ciudadano de Podemo en Andalucía. El exsecretario de Organización de Podemos Sergio Pascua, mencionó este miércoles los “motivos” por los cuales no formará parte de la “lista ‘Recupera la ilusión’ para el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Con esta afirmación el también parlamentario de Unidos Podemos confirma que finalmente Íñigo Errejón presentará lista alternativa a la de Pablo Iglesias en el cónclave del partido.En un mensaje en Telegram, Pascual manifiesta que es más importante la “coherencia” con la fórmula incluida en las propuestas organizativas de los ‘errejonistas’, el de una persona, un cargo orgánico. Pascual defiende que esta propuesta “no es caprichosa” y que prefiere dedicar su “tiempo” y “esfuerzo” a estar más cerca de su circunscripción (Sevilla) y su labor en el Consejo Ciudadano del partido en Andalucía. “Sólo así se multiplicarán las voces que trabajan para que Andalucía esté en primera línea en el proyecto de Podemos”, afirma. Pascual se convierte así en el primer ‘errejonista’ que confirma que Errejón presentará su propia candidatura para Vistalegre, después de que en las últimas horas no lo hayan querido dar todavía por hecho, al quedar “horas” para “intentar” el acuerdo. Explica que no se ha sentido “cómodo” en la manera en la que se ha desarrollado el debate en el seno de la organización porque “hasta en los momentos más complicados y dolorosos en esta organización supimos mantener la serenidad y las formas, en beneficio del proyecto de todos y todas”. Dijo que por su parte ha intentado poner encima de la mesa “las ideas políticas” que defiende “junto con otros compañeros y compañeras” y afirmó esperar “que sean las ideas y proyectos los que se confrontan en buena lid, saliendo de la lógica de los tú o yo, tú me hiciste o dijiste, yo te hice o te dije, que nunca son constructivos”. Pascual fue cesado por Iglesias de sus tareas como secretario de Organización de Podemos el pasado año y le sustituyó en el cargo Pablo Echenique.