EL PDECAT PIDE LA DIMISIÓN DE MOIX PORQUE LOS FISCALES TIENEN QUE SER "INTACHABLES"

Etiquetas

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, exigió este martes la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, porque los fiscales tienen que ser "absolutamente intachables". En los pasillos del Congreso, Campuzano recordó el refrán que dice que la mujer del César no solo tiene que ser honestar sino "parecerlo". Considera que la actitud de Moix al ser socio de una empresa con sede en Panamá "no es presentable" y "justificaría con más razón" que la reprobación ya aprobada en el Congreso de los Diputados se traduzca en su dimisión. "Necesitamos fiscales absolutamente intachables" y sobre los que no exista "duda" alguna sobre su comportamiento tanto público como privado, argumentó. Campuzano subrayó que la sociedad es cada vez más exigente en ese sentido y que el "peor" comportamiento de un servidor público es el fraude fiscal, porque implica defraudar al conjunto de los ciudadanos. Tener una empresa en un paraíso fiscal, sentenció, es "una forma" de defraudar.