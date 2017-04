POLANCO ASEGURA QUE LA “INDUSTRIALIZACIÓN INTELIGENTE” POSIBILITARÁ RETENER EL TALENTO DE LA JUVENTUD

Etiquetas

El alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, aseguró este martes en 'Smartcity. Foro de la Nueva Ciudad’ que la “industrialización inteligente”, basada en el modelo ‘smart’, posibilitará que los jóvenes más formados se queden a vivir en los pueblos y ciudades españolas desarrollando proyectos “importantes” de innovación que mejoren la calidad de vida de las personas.Polanco hizo estas valoraciones en la ronda de preguntas que tuvo lugar en la tribuna informativa que organizó Nueva Economía Fórum en Madrid, en la que fue presentado por el presidente del Partido Popular de Castilla y Léon y primer edil de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Polanco constató que Europa se está despoblando y alertó de que en los próximos años esa progresión se va a acrecentar aún más. Por ello, abogó por “apoyar a los jóvenes que se formen en nuestra tierra y conseguir que las capacidades que tienen las utilicen para desarrollar servicios que mejoren la calidad de vida de quienes vivimos en esas ciudades”.Incidió en que la industrialización “es uno de los grandes objetivos” para retener a la población, pero “la industrialización inteligente es el segundo paso”, fundamentado en el modelo ‘smart’, para que los jóvenes más formados se queden en nuestras ciudades y pueblos y no tengan que emigrar. “RETENER EL TALENTO”“Industrializar es nuestro reto y hacerlo de manera inteligente para que nuestros jóvenes formados se queden es el objetivo, aprovechando las nuevas tecnologías y la innovación para que la gente pueda seguir viviendo aquí”, resumió el alcalde de Palencia, consciente de la necesidad de “retener el talento” y aprovecharlo para lograr ciudades 100% inteligentes.Señaló que Palencia puede incluirse en el grupo de “nuevas ciudades”, puesto que “ha sentado bases sólidas para su transformación”. Lo hizo en 2011, explicó, cuando el Gobierno “vio esa nueva forma de entender la ciudad en el modelo de ‘smart city’”, gracias al cual su ciudad ha impulsado un “profundo” cambio.Hablar de una ‘smart city’, prosiguió, es referirse a “planificación estratégica”. “Las ciudadanos no pueden modelarse a base de proyectos aislados, sino que tienen que hacerlo a través de planes estratégicos construidos sobre una visión de futuro compartida con los ciudadanos”, dijo, antes de indicar que el objetivo de una ‘smart city’ es mejorar la vida de las personas “alcanzando mejores cotas de calidad”.Por ello, continúo, hace 6 años Palencia decidió hacer una apuesta “decidida” por las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión municipal, lo que ha requerido de un trabajo “común” con instituciones, agentes sociales, empresas y ciudadanos. “Iniciamos un camino de no retorno que nos permite construir una ciudad moderna, eficaz y eficiente en los recursos”, expuso.‘SMART CITY’, EN “BENEFICIO” DE LA CALIDAD DE VIDAHizo especial hincapié en que el concepto ‘smart’ “es mucho más que la aplicación de las nuevas tecnologías”. Supone, dijo, “compartir buenas prácticas que contribuyan a decidir sobre una sociedad mejor”. “Palencia se ha hecho hueco entre las ciudades que son modelo de ‘smart city’, porque no solo atesoran talento e innovación, sino que lo utilizan en beneficio de las personas”, recalcó.Dicho esto, definió a su ciudad como “integradora y accesible”. Además, explicó que se sigue avanzando día a día para lograr que sea “sostenible” gracias a su apuesta por la eficiencia energética y la movilidad. En este sentido, puso como ejemplo el coche eléctrico y los incentivos fiscales que se dan en esta ciudad para fomentar este tipo de movilidad.La protección del medio ambiente, reseñó, es otro de los puntos que contempla ser una ciudad inteligente hoy en día. En síntesis, sostuvo que la filosofía ‘smart city’ ha calado en Palencia y que sus dirigentes “no están dispuestos a desaprovechar” las oportunidades de seguir creciendo de acuerdo a sus principios.