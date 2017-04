El PP-A pide a la Junta que atienda a los negocios afectados por el temporal y habilite una ayuda financiera

Etiquetas

La vicesecretaria Electoral del PP-A y portavoz de Medio de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario, Patricia Navarro, ha pedido al Gobierno andaluz que "atienda a toda la actividad productiva que ha quedado afectada por este temporal".

Además, ha instado a que aplique las medidas que el PP incluía en una Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Parlamento en relación con esta cuestión y que, por tanto, "habilite esa línea de ayuda financiera temporal para todas las empresas afectadas por catástrofes", como puede ser el temporal de viento que está afectado a Andalucía.

En rueda de prensa en Málaga, Navarro ha recordado que en la comisión de Empleo en el Parlamento, hace unos cinco meses, se aprobó a instancias del PP una PNL donde "le pedíamos a la Junta que estableciera mecanismos de ayuda financiera de forma inmediata a través de prestamos reembolsables o avales y garantías bancarias a empresas andaluzas afectadas por catástrofes que le impidieran continuar con la actividad productiva y que necesitaran, por los destrozos, hacer inversiones y poder restablecer esos negocios".

Ha recordado que esta PNL fue aprobada "y esperábamos que desde la Junta hubieran tomado medidas para abrir esa puerta a una línea de financiación que de forma inmediata prestara auxilio financiero a los negocios afectados por catástrofes naturales", para que "pudieran hacer de manera transitoria o temporal" uso de la misma "hasta que los seguros privados, que son los que se encargan de hacer frente a esos gastos, tuvieran resueltas esas investigaciones que tienen que hacer", pero que "el papeleo ralentiza".

Ha criticado, no obstante, que la Junta "no haya hecho nada al respecto", y "no hemos visto que en los presupuestos haya ningún fondo de contingencia, que debería ser la figura adecuada para generar estas líneas de ayudas para empresas que hayan quedado perjudicadas por catástrofes".

Navarro ha señalado que, debido al temporal, sobre todo de viento, hay zonas de Cádiz y Málaga afectadas, y también "se están yendo por delante muchos negocios", que, además, "hacen su agosto a partir de estos meses".

Al respecto, ha asegurado que muchos negocios de playas no van a poder abrir sus negocios en los próximos días "y no sabemos si incluso en las próximas semanas, porque los desperfectos y el perjuicio que ha tenido sobre las estructuras de sus establecimientos son bastantes graves".

"Hay bastante preocupación en el sector", ha señalado, al tiempo que ha mostrado "nuestro máximo apoyo y comprometernos con ayudarles a que ese negocio pueda abrir las puertas lo antes posible y restablecer su actividad económica y continuar con este empleo".

Por último, ha señalado que "es un sector que no se suele quejar mucho, que de manera callada ha estado soportando, no el temporal de viento, sino la crisis, que hemos tenido en los últimos años, que han ido tirando del carro y generando empleo y que se merece, como mínimo, que el Gobierno andaluz se lo reconozca y haga este ejercicio de responsabilidad con ellos generando esta línea de ayudas financieras extraordinaria para casos de catástrofes", ha concluido.