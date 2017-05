El PP balear asegura que líder regional de Podemos intentó defraudar a Hacienda y pide que le incluyan en el 'Tramabús'

Etiquetas

La portavoz parlamentaria del PP, Margalida Prohens, ha asegurado que la intención del líder de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, al no declarar el realquiler de la vivienda de Son Serra de Marina era "claramente defraudar a Hacienda" y ha pedido que se incluya su cara en el 'Tramabús'.

Asimismo, Prohens ha manifestado este miércoles tras la Junta de Portavoces que si Jarabo tuviese "un poco de decencia" ya hubiera puesto su cargo a disposición del partido.

"No vale el argumento tan a lo Espinar de que no hay diferencia entre el precio de alquiler y realquiler. Se piensa que nadie conoce como funciona Hacienda", ha manifestado.

La portavoz se ha mostrado crítica con que Jarabo lo declarara únicamente después de que así se lo requiriera Hacienda y ha reiterado que si no se lo hubiera pedido no lo hubiera declarado. "Esto es parte de su incoherencia", ha añadido.

En respuesta, la secretaria política de Podemos, Laura Camargo, ha asegurado que no se explica que "Prohens teniendo en su casa lo que tiene se atreva a decir una cosa como esta". "Es inexplicable e intolerable", ha considerado Camargo, quien ha explicado que todo se debió a "un error humano".

"Por un error humano no se incluyó. Pidieron una declaración complementaria en la que salió cero euros, no había ningún beneficio. No veo un problema grave en enmendar un error", ha detallado.