El PP pide a Puig que tome las riendas para solucionar el modelo de Feria Valencia ante la "lucha interna en el Botànic"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Feria Valencia, Fernando Pastor, ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "que tome las riendas para presentar una solución definitiva" a la institución ferial con un modelo "cerrado y de futuro". En su opinión, el jefe del Consell debe actuar "ante la lucha interna en el Pacto del Botànic por Feria Valencia y la lentitud" del conseller de Economía, Rafael Climent.

Pastor, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa sobre el tema, ha manifestado que "el modelo de gestión de Feria Valencia planteado por el conseller Climent es un paripé: no se concreta fecha, ni datos, ni propuestas ni rigor alguno para referirse a una entidad centenaria como es Feria Valencia". "Tras dos años de gobierno estamos como al principio, sin realizar propuestas serias para una institución motor de nuestra economía como Feria Valencia", ha reprochado.

El representante 'popular' considera que hay "una lucha dentro del Botànic entre la propuesta genérica de Climent (Compromís) por el modelo público y el modelo privado de Illueca y Soler (PSPV)".

"El conseller hizo el pasado viernes un juego de palabras para ocultar su fracaso y el de Compromis en la enésima batalla que mantienen con los socialistas en el seno del Botànic. Y mientras unos dicen que debe desarrollarse en el ámbito privado, Climent y Oltra abogan por su gestión por parte de la administración pública. Mientras tanto, y después de dos años de gobierno del Botànic, Feria Valencia sigue bloqueada, sigue sin tener una propuesta de reestructuración que la ponga cuanto antes a funcionar y a generar oportunidades de negocio para la Comunitat", ha expresado.

Para Pastor, "la reestructuración de la Feria es necesaria para garantizar la viabilidad futura y el equilibrio económico y operativo. Desde 2012 la institución ferial viene tomando medidas tendentes a la optimización de recursos y al ajuste en general, así, los gastos de estructura y de personal de la Feria son mucho más razonables gracias a esa toma de decisiones, un 70% menos aproximadamente en 2015 respecto a 2009, lo que ha permitido que ahora aporte resultados positivos".

"Pero es necesario --ha proseguido-- un impulso y reestructuración que no van a venir de la mano del conseller Climent que se ha convertido en un estorbo para la solución de aquellos temas que dependen de su gestión: al tema de los horarios comerciales, a la no publicación de órdenes de ayudas para los diferentes sectores productivos, a la bajísima ejecución de sus partidas presupuestarias o a la pérdida de proyectos inversores dinamizadores de nuestra economía ahora se suma el bloqueo de Feria Valencia. No ha hecho nada de lo que es su obligación".

En la misma línea, el portavoz 'popular' ha criticado que "no se ha avanzado nada". "Estamos como hace dos años frente a uno de los problemas que afectan a lo que ha venido siendo tradicionalmente uno de los motores de la economía valenciana, su institución ferial, la más antigua de España y una de las que presentan mayor capacidad en Europa y en el mundo", ha aseverado.

CONSELLER "CANSADO"

Y ha añadido: "No podemos mantener como solución a un conseller cansado, que divaga, que siempre está en la casilla de salida, que no se saca los problemas de encima, que nunca concreta nada y que se caracteriza por la lentitud y por la falta de rigor".

Pastor ha solicitado al presidente del Consell, Ximo Puig, que "tome las riendas de este asunto y se comprometa a presentar una solución definitiva antes del cierre del curso político".

"El Consell debe presentar un modelo serio, cerrado, de futuro, pero es evidente que el conseller Climent no lo puede hacer. Hemos sido ingenuos al pensar que podría ser capaz de proponer un modelo de organización para Feria Valencia, cuando ha tenido que pedir ayuda incluso para organizar su propia Conselleria. Climent y el resto de consellers no pueden irse de vacaciones este verano sin haber solucionado antes esta papeleta", ha apostillado.

"Desde el grupo parlamentario popular proponemos un modelo mercantil, de gestión privada pero en la que esté presente también la administración pública. Un modelo que genere que los sectores productivos tengan oportunidades de negocio y que sea dinamizador de la economía", ha finalizado.