El PP pide la comparecencia de Oltra tras el cese de Casas y le acusa de no haber "vigilado como debería"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, María José Català, ha criticado este viernes que la vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, "eligió de número dos a una persona que podía incurrir en incompatibilidad profesional y no ha vigilado como debería" por lo ha instado a la también consellera de Igualdad a comparecer en la Diputación Permanente para dar explicaciones.

Català se ha pronunciado en estos términos en un comunicado en relación con el cese a petición propia de la hasta este viernes secretaria autonómica de Servicios Sociales, Sandra Casas, producido, según ha señalado, tras las denuncias del PP sobre una posible incompatibilidad entre su cargo en el Consell y su anterior responsabilidad como abogada de la plataforma de dependencia.

La portavoz adjunta ha denunciado que el Consell del Botànic "decía que venía a rescatar personas pero la verdad es que solo rescata a familiares, amigos y negocios". Català ha señalado que el caso de Casas "se une a los que hemos vivido a lo largo de este año y curiosamente todos vienen de altos cargos de Compromís". Así, ha mencionado el cese de la número dos de Sanidad, Dolores Salas, por el "enchufe directo" de un familiar, y el de la directora general de Economía Mónica Cucarella, "que no había informado de que era apoderada de un negocio familiar".

"Vemos que Compromís no está capacitado para gobernar ni para asumir la gestión de los valencianos y --Ximo-- Puig y Oltra deben hacer reflexión sobre el qué y el quién", ha exigido. Según ha dicho, "ya estamos cansados de la ética y la estética, porque la verdad es que acaba el año con un cese de la número dos de Oltra por incompatibilidad manifiesta de su ejercicio profesional con la resoluciones que desarrollaba en su día a día como gestora directa de la dependencia".

Català ha instado al Consell a hacer una reflexión "sobre el qué y el quién, ya que si no van a asumir responsabilidades en el primer escalón, con consellers opacos y con falta de ejecución presupuestaria, que al menos abran una reflexión sobre el segundo escalón, porque es necesario".

RECLAMA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A OLTRA

"No es tolerable que en un tema sensible como la dependencia se pueda haber dado un caso de incompatibilidad y esto debe explicarse. Y debe hacerlo Oltra, que es quien eligió a Casas por ser la abogada de la plataforma de la dependencia. Quien tiene que asumir responsabilidades políticas es Oltra, porque tiene responsabilidad in eligiendo y in vigilando", ha manifestado, para añadir que eligió a una persona "que claramente podría tener una incompatibilidad manifiesta posteriormente con las resoluciones de la dependencia y no ha vigilado como debería".

Para Català, "si se comprueba que hay incompatibilidad en el ejercicio de sus responsabilidades, Oltra debe decir qué ha pasado. Al final se ve que venían a rescatarse a ellos mismos".

La solicitud de la Diputación Permanente se realiza debido a que una vez terminado el periodo de sesiones parlamentario es la única forma de poder comparecer "de inmediato" en las Corts. "Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas y Oltra no puede salirse de rositas siempre. Todos sabíamos de donde venía Casas y Oltra también. No pueden decir que es decisión personal y que el listón está alto porque en un año hay tres ceses de cargos de Compromís", ha añadido.