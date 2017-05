LA PRIMERA DAMA DE COSTA RICA CONOCE EL TRABAJO DE ILUNION

Etiquetas

La primera dama de la República de Costa Rica, Mercedes Peñas, visitó este martes, la sede corporativa de ILUNION, el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, donde pudo conocer las diferentes acciones de la compañía, en la que trabajan más de 33.401 personas, de las cuales casi el 38% tienen discapacidad.La primera dama, junto con la ministra de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica, Geannina Dinarte, fue recibida por la máxima responsable de Relaciones Internacionales y Expansión Exterior del Consejo General de la ONCE, Ana Peláez; y el director corporativo de Organización y Desarrollo de Negocio de ILUNION, Oscar Da Pena.Asimismo, según informó esta tarde ILUNION, les acompañaron la directora general de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas en América Latina, María Jesús Varela, y el director de Estrategia de Negocio, Márketing e Internacional de la ONCE, Alfonso Galiano.Durante el encuentro pudieron conocer el modelo de economía social que componen la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas ILUNION e, igualmente, las acciones prioritarias de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) en Costa Rica, centradas en la educación e inclusión laboral de personas ciegas. En su recorrido visitaron las instalaciones de ILUNION Sociosanitario para conocer el servicio de teleasistencia que presta esta compañía del citado grupo empresarial; e igualmente ILUNION Tecnología y Accesibilidad, donde pudieron apreciar el trabajo en el campo de la investigación y los estudios sociales, así como para impulsar la accesibilidad universal y el diseño para todos.