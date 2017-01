PSOE llevará a la Fiscalía los negocios del Canal de Isabel II en América

Etiquetas

El portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado este martes que llevarán a la Fiscalía los negocios del Canal de Isabel II en Iberoamérica, bien a través de la comisión de estudio sobre el endeudamiento en la Comunidad de Madrid o bien a título individual.

"Nosotros vamos a proponer a la comisión de deuda llevar este asunto a la Fiscalía", ha dicho Gabilondo, quien ha avanzado que si la comisión lo ve de otra manera el Grupo Socialista tiene "cauces para hacerlo individualmente, si fuera necesario".

Asimismo, ha precisado que no se refiere solo a la compra de Emissao sino a "todo lo relativo al Canal". Según Gabilondo, hace meses que los socialistas vienen advirtiendo "sobre las aguas turbias del Canal en América" y "el Gobierno no ha investigado nada", por lo que "no se puede dilatar más en el tiempo" el llevarlo a la Fiscalía.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, ha dicho que si el PSOE tiene conocimiento de hechos ilegales están obligados a ponerlos en conocimiento de la Fiscalía.

Por otro lado, ha recordado que el PSOE también ha anunciado su intención de llevar a la Fiscalía el Campus de la Justicia y "pasan los meses" sin que lo haga, y es que "ahí no hay absolutamente nada".