PSOE pide la dimisión de Herrera para no "seguir mancillando" a CyL y por designar a investigados y no actuar

Etiquetas

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Javier Izquierdo, ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con el fin de que éste no "siga mancillando" a la Comunidad por su responsabilidad ante la designación de investigados ahora en la denominada 'trama eólica' relativa a la adjudicación de parques y por no actuar en su momento a pesar de "tener conocimiento" por la denuncia de una de las empresas de la situación.

Izquierdo ha lanzado esta petición durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento regional donde ha comparecido el presidente, un foro en el que ha pedido "perdón por anticipado" en el supuesto de que de las actuaciones que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, correspondientes a la denominada 'trama eólica', se confirmaran actuaciones delictivas en los procesos de autorización de parques eólicos por parte de algunos exaltos cargos de la Administración regional.

No obstante, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha lamentado que Herrera haya comparecido en el parlamento "a rastras" y con la intención de "no esclarecer nada" con el fin de "tapar la corrupción". "Le exigimos que asuma responsabilidades políticas y que dimita como presidente de la Junta, si no lo hace seguirá mancillando el buen nombre de la Comunidad, tiene responsabilidad", ha aseverado.

Así, ha recordado que fue el propio Herrera el que designó a investigados como el ex viceconsejero Rafael Delgado, por lo que ha insistido en "debe dimitir" porque "varios miembros le salieron rana", una causa a la que ha sumado su responsabilidad 'in vigilando' por conocer la situación y "no hacer nada" cuando, como ha desvelado Izquierdo, algunos empresarios de la Comunidad la denominaban "Sicilia y León".