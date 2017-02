PSOE-PRC acusa a PP de "mentir o pretender engañar" a los vecinos con una propuesta fiscal "hipócrita"

Etiquetas

El equipo de Gobierno (PSOE-PRC) del Ayuntamiento de Camargo ha acusado al grupo municipal del PP de "mentir o pretender engañar" a los vecinos al presentar una propuesta fiscal "hipócrita" con una rebaja de impuestos que "no cumple los más mínimos criterios".

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, y el concejal de Economía y Hacienda, Héctor Lavín, así lo ha indicado este jueves en una rueda de prensa en la que han valorado la propuesta presentada por los 'populares' para las ordenanzas fiscales de este año 2017.

Bolado ha incidido en que el documento de los populares "tiene muchas lagunas, oculta la realidad del estado que históricamente han tenido las cuentas de este Ayuntamiento y además intenta faltar a la verdad sobre la realidad presupuestaria del municipio".

Por su parte, Lavín, ha señalado que el portavoz del PP, Diego Movellán, "miente o pretende engañar a los ciudadanos diciendo que ahora se ha consolidado la situación económica hay que bajar los impuestos" ya que, ha recordado "la situación económica siempre ha estado saneada y no necesitaba de consolidación".

Y ha preguntado al anterior alcalde por qué subió los impuestos "cuando la situación económica ya era buena y gobernaba suprimiendo renta disponible a los camargueses" y ahora que está en la oposición "pide bajar" esos impuestos. Una actitud que ha calificado de "hipócrita" porque la situación es "exactamente igual de buena, de saneada y de consolidada" en la pasada legislatura y en ésta.

Es más, ha dicho, se trata de "datos similares a los de la anterior legislatura" con "superávit, remanente líquido de tesorería positivo, cumplimiento con la regla de gasto y deuda controlada". En cambio, "la serie 2011, 2012, 2013 y 2014 es un pico continuo de ascenso", ha criticado, y ha cuestionado si lo que pretende el PP con su propuesta es "bloquear al Ayuntamiento o no poder pagar nóminas".

"PROPUESTA DE CARA A LA GALERÍA"

Lavín ha censurado que Movellán haya presentado una "propuesta de cara a la galería e imposible", enmarcada en "el afán" del portavoz del PP de "echar la culpa de sus decisiones de no aprobar una disminución de impuestos de 500.000 euros" en el pleno del 28 de diciembre votando en contra, y ha recordado que el documento de los 'populares' se basa sólamente en un capítulo 1 de ingresos -hay 9-, no acompaña los gastos que reduce, y además está fuera de plazo.

El edil ha abundado en que la rebaja de 500.000 euros que propone ahora el PP pudo llevarse a efecto "simplemente" con la abstención o no votando en contra como hicieron los 'populares' de la propuesta que llevó el equipo de Gobierno en el pleno de diciembre de bajar el tipo impositivo del IBI y la Plusvalía para que no se incrementase la cuota tributaria de los camargueses.

Por ello, Lavín ha puesto en duda que Movellán pueda explicar a los vecinos la razón por la que "no ha bajado los impuestos cuando ha gobernado siendo buena la situación del Ayuntamiento, pide al actual equipo de Gobierno que los baje, y cuando éste lleva a pleno el expediente que supone una disminución de unos 500.000 euros, vota en contra".

En este sentido, se ha cuestionado cómo puede Movellán presentarse ahora "como el Moisés salvador" aduciendo su disposición a llegar a acuerdos después de votar en contra en el pleno y de impedir la rebaja de impuestos de unos 500.000 euros.

Además, el concejal de Economía y Hacienda ha señalado que en los cuatro años que estuvo de alcalde Movellán "no parece que haya acabado de aprender el funcionamiento económico" del Ayuntamiento, dado que "confunde o miente" y en su propuesta dice que la recaudación del Capítulo 1 son 12.518.128 euros cuando realmente son 10.788.310 euros.

También ha incidido en que la propuesta está fuera de plazo ya que el municipio dispone de plazo hasta el 1 de marzo para aprobar y publicar el tipo de gravamen del IBI, y se ha cuestionado si en el PP pretendían aprobarlo "sin pasar por una comisión" y sin tener en cuenta aspectos como los "treinta días hábiles de publicación en el BOC más las alegaciones que pudieran surgir", por lo que un eventual acuerdo sería "extemporáneo".

"TORPEDEAR" LA LABOR DEL GOBIERNO

El concejal ha hecho referencia a la diferencia entre "la demagogia y los hechos" y ha recordado que cuando Movellán llegó a la Alcaldía se encontró "con superávit y remanente líquido de tesorería positivo" y lo que hizo fue "subir los impuestos en contra de su promesa electoral" así como "subirse los sueldos" y "endeudarse en 3 millones de euros y con cero de amortización anticipada".

Frente a ello, ha asegurado que en 2015 "nosotros lo primero que hicimos fue congelar los impuestos porque ya la carga impositiva estaba empezando a ser voraz", así como realizar la bajada de sueldo del equipo de Gobierno, y hacer una amortización anticipada de la deuda a 31 de diciembre de 2017 de 2'8 millones de euros, así como una capacidad de endeudamiento de 900.000 euros "para proyectos de obras necesarias".

Ha considerado que el PP cometió un "gravísimo error" en el pleno de diciembre cuando votó junto al concejal no adscrito Marcelo Campos en contra de la propuesta del equipo de Gobierno (PSOE-PRC) de congelar los impuestos para que los vecinos pagaran igual o menos en sus impuestos, ya que "sabía que sus planteamientos no eran a ley" y ha criticado que sus continuos intentos de "torpedear" la función de Gobierno.

En este sentido, ha recordado que en la Comisión de Hacienda previa al Pleno, el PP presentó enmiendas "que venían mal" ya que, ha explicado, necesitaban de un informe de Intervención que aclarase que no se incumplía la Ley de Estabilidad Presupuestaria y "pese a ello siguieron adelante en esas proposiciones". Es más, ha recordado que eran propuestas que no enmendaban la proposición del equipo de Gobierno, y los propios técnicos les explicaron que "no era viable" su planteamiento.

El edil se ha referido a las "incoherencias" del Partido Popular y ha criticado las "aseveraciones" realizadas por los 'populares' cuando entraron a gobernar y dijeron que iban a hacer "auditorías internas", ya que la situación económica del Ayuntamiento siempre ha estado "saneada" y "nunca" liquidó un presupuesto "ni con déficit ni con remanente líquido de tesorería negativo, ni tuvo un nivel de deuda por encima de lo establecido", por lo que ha destacado el "excepcional trabajo" de los técnicos y habilitados nacionales.