PSOE lamenta que el PP quiera aprobar "a toda costa" un presupuesto que "sólo aboca a la ruina y más préstamos"

El PSOE de Jaén ha lamentado que el alcalde, Javier Márquez, y su antecesor en el cargo y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, quieran convertir a la capital "en rehén de sus trajines para aprobar a toda costa" un presupuesto municipal "deficitario en 81 millones" y que "sólo aboca a la ruina y a más préstamos con los bancos".

Así lo ha indicado este martes el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Fernández, quien ha registrado este martes un escrito en el que reclama conocer las alegaciones al informe del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto municipal y que, según ha anunciado Márquez, han tenido respuesta positiva.

En su opinión, las cuentas no pueden ser aprobadas porque esconden un déficit de 81 millones de euros y unos gastos sin control que difícilmente son salvables en los meses que quedan de ejercicio. "De esta forma, alcalde y exalcalde solo se hacen un favor a sí mismos y al PP, porque no exigiendo uno medidas radicales de quita de deuda y aceptando el otro las alegaciones del Ayuntamiento no hay una salida real a la situación municipal, que engordamos con otros 81 millones más", ha dicho.

Fernández señala en el escrito que el PSOE entiende que la gravedad de los argumentos reflejados en el informe del Ministerio --como ingresos irreales, aumento de costes de personal un 14 por ciento, escasa recaudación, empresas pendientes de liquidar que siguen generando deuda-- han de llevar al equipo de gobierno y al Ministerio de Hacienda a adoptar "sin tapujos conclusiones claras sobre la situación financiera municipal y sobre la inviabilidad de cualquier presupuesto en el que confluyen circunstancias como las que se informan".

Para el dirigente socialista, cumplir los condicionantes que explicita el Ministerio se "antoja de todo punto imposible sin que se consigan y se reflejen presupuestariamente medidas excepcionales que paradójicamente solo pueden llegar del propio Ministerio".

"Por el contrario, centrar exclusivamente el esfuerzo conjunto en intentar conseguir un salvoconducto ministerial para poder pasar ese presupuesto por el pleno con una mayoría ficticia, en el estado en que se presentan las cuentas, constituiría todo un ejercicio de irresponsabilidad para con un ayuntamiento que no necesita ese tipo de favores ministeriales, sino auténticas medidas de saneamiento", ha asegurado.

El edil ha recordado que los índices de gasto corriente y financiero del proyecto informado y los ingresos patrimoniales plasmados en un borrador que como mucho deberá ejecutarse en siete meses, "escapan a cualquier posibilidad financiera y de gestión municipal".

"Estas magnitudes no deberían ser aprobadas en un pleno, sino que deben trasladarnos a ejercicios tajantes de reflexión y a la necesidad de transmitir al Ministerio de Hacienda la urgencia en aplicar una quita financiera al Consistorio, y que sus efectos se reflejen en el presupuesto para 2017, unas cuentas que deberían ser reales con posibilidades para recoger los créditos precisos para mantener nóminas, servicios públicos obligatorios, y necesidades ciudadanas irrenunciables", ha concluido.