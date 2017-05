El PSOE señala la "deuda pendiente" del alcalde "al negarse a auditar las cuentas de la concesionaria de autobús"

Etiquetas

El PSOE de Jaén ha señalado al alcalde de la capital, Javier Márquez (PP), que "tiene una deuda pendiente con los jiennenses al negarse a acatar el mandato del pleno municipal de auditar las cuentas" de Castillo, concesionaria del servicio de transporte urbano.

Así lo ha afirmado en una nota la concejala socialista Matilde Cruz, coincidiendo con la inauguración este martes de la nueva línea que une el Bulevar con la Universidad, el centro comercial La Loma y la avenida de Andalucía.

"Ha pasado más de medio año desde que el pleno, con el voto resignado del PP, aprobase una moción del PSOE para que las cuentas de Castillo con el servicio de transporte sean auditadas por una autoridad pública y el PP se resiste en nombre de la empresa a aclarar a los jiennenses cuánto nos cuesta el transporte público, un dato esencial porque en función de esas cuentas podríamos estar hablando de más mejoras para los viajeros de las que tenemos ahora", ha dicho.

De este modo, ha pedido un "ejercicio de transparencia" para conocer cuánto "cuesta el servicio de transporte urbano que tantas críticas recibe de los usuarios por su calidad", al tiempo que ha lamentado que el PP "haya deja dejado atada de pies y manos a la capital" blindando por 30 años el contrato con la actual concesionaria.

"Yo entiendo que sarna con gusto no pica. Quien consintió este despropósito es el mismo partido que ahora no ve necesario que los jiennenses conozcan las cuentas de la concesión. Que el PP está cómodo con Castillo y viceversa es una realidad. Lo lamentable es que el PP se conforme con el transporte que tenemos, que nos cuesta un millón de euros al año y que sólo exija a la empresa cuando los vecinos y la oposición lo ponen contra la pared o cuando mira hacia un barrio con criterios electorales más que de servicio público", ha afirmado.

Y mientras tanto, según ha agregado, los residentes del casco antiguo continúan sin autobús los fines de semana, no existe billete de transbordo y los vecinos de la zona Sur están "cada vez más descolgados del resto de la ciudad.

Además, Cruz ha exigido al alcalde que ponga en marcha el sistema informático que permita calcular los ingresos por el uso del transporte urbano, una aplicación que "el PSOE dejó preparada para que, adaptando los autobuses con lectores específicos se conociese cuántos viajeros usan el transporte cada día y si tienen algún tipo de bonificación". Sin embargo, al llegar a la Alcaldía en 2011, el PP "decidió no implantarlo y confiar en los datos que la empresa le pasa sin más".

La concejala, por otro lado, ha valorado que "la medida propuesta por el PSOE en una moción para poner en marcha una segunda línea de autobús en el barrio del Bulevar haya salido adelante y se haya hecho justicia con los vecinos". "Ahora toca pedir lo mismo para el resto de barrios de la capital, que el PP tenga claro que todos deben ser iguales para un Ayuntamiento", ha apostillado.

Del mismo modo, ha indicado que esta moción incluía un segundo compromiso, el de implantar de forma experimental el billete de transbordo, sobre lo que ha dicho esperar que "el PP no se olvide de ella o que la empresa se eche atrás argumentando que no es rentable". Al hilo, ha recalcado que "los servicios públicos no se miden por criterios de rentabilidad pero sí con las cuentas de la empresa por delante, y eso es lo que aún tiene pendiente el alcalde".