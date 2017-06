'The Economist': el caso Popular desnuda un "problema bancario residual" de la UE

Etiquetas

La revista británica 'The Economist' señala que la desaparición del Banco Popular, tras ser adquirido por el Santander, es un "aviso" de los "problemas bancarios residuales en Europa".

En el número de esta semana, el semanario aborda la compra del Popular en un artículo titulado 'El mandato popular' en el que destaca la "limpieza relativamente limpia del último lío bancario en España".

En el artículo, recalca que "incluso un rescate bancario puede presentarse como un triunfo" refiriéndose al Banco Popular, que siendo un "gran" prestamista en España, "resistió una carrera".

'The Economist' destaca que el Gobierno español, la Comisión Europea y el Banco Santander mostraron la operación como un "modelo europeo de respuesta a una crisis bancaria" que se llevó a cabo con "agilidad y rapidez", según la presidenta del Santander, Ana Botín.

Sin embargo, advierte de que los términos del acuerdo están cerca de "cambiar en los tribunales", por las denuncias de los accionistas, que no entienden que la entidad estuviera cerca de quebrar cuando los test de estrés manifestaban suficiencia y el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, señalaba que "no hay problemas de liquidez", según indica la revista. Asimismo, 'The Economist' asegura que el Popular "nunca supuso un riesgo sistémico" y eso "ayudó al Gobierno a evitar un rescate".

El artículo finaliza con las palabras del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, concluyendo que "lo que enfada a la gente" es que algunos banqueros se marchen con "millones de euros" en pensión y compensaciones.