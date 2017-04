Puma apuesta por la mujer, que ya lidera las ventas de la marca en Asia

El rol de la mujer en el medio y largo plazo de las ventas de marcas deportivas será clave, un hecho que ya ha detectado la multinacional alemana Puma, de la cual el 55% de las ventas en Corea del Sur fueron protagonizadas por mujeres.

"Las mujeres están gastando más dinero que los hombres. Están al día con las tendencias y les gustan las marcas que también lo estén", explicó Rasmus Holm, responsable de la marca en Asia, en una entrevista con 'The Korea Herald'.

De este modo, las mujeres han superado a los hombres en el consumo de prendas deportivas en Asia, poniéndose de manifiesto concretamente en Corea del Sur.

Puma ha sido una de las marcas más centradas a la hora de encontrar fórmulas que combinasen su legado deportivo con las últimas tendencias, trabajando mano a mano con cantantes como Rihanna y las estrellas del pop coreano BTS, Hyeri y Nana con el fin de crear una imagen joven de la marca.

Deep dive into the #FENTYXPUMA Paris Fashion Week show with @WMag's behind-the-scenes clip: https://t.co/Lpjh8PnMoOpic.twitter.com/Drog4OsfVI