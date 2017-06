AZNAR RECLAMA QUE FORTALECER LA UE NO TRAIGA “MÁS REGULACIÓN, MÁS INTRUSIÓN Y MÁS CARGA BUROCRÁTICA”

Etiquetas

El expresidente del Gobierno José María Aznar considera que fortalece la UE tras el ‘Brexit’ no puede conllevar “más regulación, más intrusión y más carga burocrática”, sino “mercados más transparentes y competitivos” y “centrarse en desafíos reales como es conseguir una mejor gobernanza del euro”.Aznar hizo estas reflexiones esta tarde en Málaga, en su intervención en la reunión anual del ‘Wilfried Martens Centre for European Studies’. En su discurso, el exjefe del Ejecutivo y presidente de FAES se pronunció sobre las medidas que debe tomar la UE para hacer frente al “nacionalismo miope”, los populismos, el ‘Brexit’ o la llegada a la Presidencia de EEUU de Donald Trump.En este sentido, Aznar sostuvo que “el ‘Brexit’, nos guste o no, significa un giro negativo en la narrativa de la integración europea”, ya que “un país miembro de primera fila ha decidido irse”, por lo que “no debemos subestimar el daño de esta decisión para la Unión”.Sin embargo, defendió que se puede restaurar la “confianza” en el proyecto comunitario “si fortalecemos la legitimidad de las instituciones europeas y establecemos un nuevo equilibrio entre la Unión y sus miembros”. EVITAR LA “BRECHA” CON EEUU“Más Europa”, apuntó Aznar, “no significa más regulación, más intrusión, más carga burocrática. Más Europa significa mejor Europa, mercados más transparentes y competitivos. Significa subsidiariedad real. Significa rendición de cuentas. Significa mejores procedimientos para hacer frente a las crisis. Significa solidaridad y disposición a cooperar. Significa centrarse en desafíos reales como es conseguir una mejor gobernanza del euro”.Al mismo tiempo, el expresidente defendió que el “gran desafío político” que tiene la UE es que “una Europa envejecida y temerosa, abrumada por las transformaciones en curso” intenta escapar de esta realidad refugiándose en un “nacionalismo miope” o en las “mentiras populistas”.Frente a estas escapatorias, Aznar apuntó que “debemos decirle a esa Europa que ese no es el camino a seguir. Que ninguna sociedad prospera en un clima de desconfianza, encerrada en sí misma”.