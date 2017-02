Racionan las lechugas españolas en los supermercados británicos

Etiquetas

Varios supermercados del Reino Unido han limitado la venta de verduras por persona e incluso han eliminado algunos productos de Internet debido a la escasez de suministros desde Europa, en especial de España, han informado este viernes los medios británicos.

Lo que empezó como la "crisis de los calabacines" se ha convertido ahora en la "crisis de la lechuga" y está afectando por extensión a todo el suministro de vegetales. El mal tiempo y las heladas en el continente han afectado a las cosechas y en consecuencia a las exportaciones, lo que ha obligado al Reino Unido a importar desde tan lejos como la costa oeste de Estados Unidos o Egipto.

Las verduras y hortalizas más afectadas son la lechuga, los calabacines, los pimientos, el brécol y la col, y numerosos usuarios han colgado en las redes sociales fotos de estanterías vacías en las grandes superficies.

En Tesco, el primer supermercado del país, un cartel delante de cajas vacías decía: «Debido al mal clima en España, hay escasez de lechuga iceberg y otras variedades. Para asegurar que haya oferta para todos los clientes, limitamos la compra a tres por persona».

En Morrisons otro cartel avisa a los clientes de comprar solo dos lechugas cada vez, mientras que en Sainsbury's los clientes han denunciado en Twitter que el precio de la lechuga iceberg ha subido de 40 peniques a 1,40 libras (46 centavos de euro a 1,63 euros) en pocos meses. España suele suministrar la mitad del mercado europeo de verduras durante los meses de invierno, por delante de Italia, Grecia o Turquía.

En unas declaraciones a la prensa, la federación española de asociaciones de productores Fepex ha advertido de que se trata de una situación de «causa mayor» y puede perdurar hasta principios de abril en el caso «de verduras de hoja cultivadas al aire libre», como lechuga, endivias o espinacas.

Portavoces de Tesco y Morrisons han confirmado por su parte la escasez de oferta y aseguran que trabajan con los suministradores para solucionar el problema.

#lettucecrisis

Los usuarios de Twitter no han tardado en hacer bromas con este asunto. Bajo el hagstag #lettucecrisis han comenzado a ironizar sobre la falta de verduras. Estos son algunos de los mejores tuits:

It's the kebab lovers I feel sorry for. What are they going to wipe the meaty, greasy, saucy residue off their faces with now #lettucecrisis — David Macpherson (@David_Mac13) 3 de febrero de 2017