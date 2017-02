Hacienda acusa a Rato de defraudar 6,8 millones de euros del 2004 al 2015

Etiquetas

Rato, el hombre que durante fue relacionado con el milagro económico de España (que luego se demostró que también escondía muchas trampas que pagamos en el futuro), el hombre que durante años dijo aquello de Hacienda somos todos, vuelve a estar en el punto de mira.... por no pagar a Hacienda.

Aún cuesta trabajo entender como un hombre que ha estado en la cima del mundo y sin problemas económicos desde su nacimiento ha podido emborronar de esta manera su imagen. Sus casos están en los tribunales y la presunción de inocencia debe mantenerse, pero la acumulación de causas y acusaciones no cesan. Desde todos los flancos.

La última de ellas la ha protagonizado la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, que acusa al ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

Según el informe final de más de 600 páginas remitido por la ONIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, que han publicado tanto el País como la agencia EFE, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 a 2015, período en el que habría defraudado hasta 6,8 millones.

No obstante, si se excluyen los ejercicios anteriores a 2009 y fiscalmente prescritos, el supuesto fraude sería de unos 5,4 millones de euros, con cantidades superiores a los 120.000 euros que se consideran delito fiscal en todos los años.

Las acusaciones apuntan a un fraude a Hacienda mediante "ganancias de patrimonio no justificadas derivadas del tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente; ganancias de patrimonio sin previa transmisión de rentas, rendimientos de actividades económicas como conferenciante y gastos de la actividad empresarial que no son deducibles".

Sociedades en el extranjero para defraudar

El informe de la ONIF habla también de sociedades en el extranjero destinadas a defraudar como Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio Rato. La odisea de Rato no tiene fin. Todos recuerdan aún la imagen del todopoderoso vicepresidente y favorito durante mucho tiempo para suceder a Aznar con una mano en la cabeza entrando en un coche. La imagen de la derrota.