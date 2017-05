Rivera insta al Gobierno a buscar sustituto para Moix porque sus intereses en Panamá son "la gota que colma el vaso"

Etiquetas

Ciudadanos solicita la comparecencia urgente del jefe de Anticorrupción en la Comisión de Justicia del Congreso

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir al Gobierno que busque sustituto para Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción después de que varios diarios digitales informaran de que posee el 25% de una empresa 'offshore' en Panamá propietaria de una propiedad en Collado Villalba (Madrid).

Ese dato "puede ser una gota que se suma al vaso lleno", ha declarado Rivera este martes en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha reiterado que ese puesto lo debería ocupar "una persona sin sospecha" para "no salpicar al trabajo del resto de los fiscales".

"Lo que me preocupa es que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haga una defensa a ultranza", ha dicho sobre el respaldo del Ejecutivo a la labor de Moix.

El líder de la formación naranja se ha preguntado si es que entre todos los fiscales de España no hay ninguno que pueda sucederle en el cargo y "que no aparezca en 'caso Lezo', que no sea el preferido de Ignacio González" --detenido por su implicación en ese caso de corrupción-- y "que no sea objeto de conversaciones entre el ministro de Justicia e Ignacio González".

La formación naranja ha solicitado este mismo martes la comparecencia urgente de Moix en la Comisión de Justicia del Congreso "para que explique su actividad en paraísos fiscales".

PROPUESTA DE REFORMA DE LA FISCALÍA

Rivera ha aprovechado para anunciar que será la próxima semana cuando su partido presente en el Congreso una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para que esta institución "no sea del PP, ni del PSOE, ni de Cs, ni de Podemos", sino que sea "una Fiscalía de los españoles".

Además, ha expresado su esperanza de que en un futuro los líderes políticos ya no juzguen si el fiscal jefe Anticorrupción "es malo, bueno o regular", que este simplemente "haga su trabajo" y no se hagan "quinielas sobre cuál es el preferido de los corruptos".