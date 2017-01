Roberto Centeno, el asesor español de Trump: "El presidente ha elegido a los mejores empresarios del mundo"

Etiquetas

El economista Roberto Centeno, conocido por ser el asesor español de Donald Trump en campaña, ha comentado en Espejo Público la polémica rueda de prensa del próximo presidente de Estados Unidos. La tensión ha ido en aumento a medida que Centeno iba exponiendo sus opiniones, llegando a acusar a los presentes en el plató de estar "al servicio de Podemos".

Tras su salida de Espejo Público, Centeno ha asegurado a lainformacion.com que "Ha sido muy virulento, pero a juego con lo que impusieron ellos". Antes de contestar a las preguntas sobre las políticas que acometerá el republicano, asegura Centeno que "te quiero comentar el debate, la pelea, porque ha sido una pelea. Yo quería simplemente exponer lo que Trump había dicho, que evidentemente la mayoría de medios ni siquiera se han molestado en leer. Han descontextualizado todo".

"Había una señora, que luego me he enterado que era Pilar Cernuda, que echa un discurso incendiario diciendo que Trump ha elegido para el gobierno de Estados Unidos a una serie de amiguetes que son una panda de ignorantes. Una persona que dice eso no hay por donde cogerla. Los mejores empresarios de Estados Unidos, quiere decir del mundo, son los que forman parte del gobierno de Trump, algunos son pro Trump y otros anti Trump, en eso no ha hecho distingos. No hay por donde cogerlo. El sectarismo y la ignorancia es acojonante".

"Por otra lado, el director de Público [Chema Crespo] viene el tío hablando de la libertad de prensa, un tío que es un sectario al servicio de Podemos. Pero cómo tiene la desvergüenza, si ustedes son los portavoces de un partido totalitario, antisemita, anticristiano y guerracivilista. Pero es que además cuando ustedes han escrito un artículo contra mi persona y yo he escrito una carta de rectificación no la han publicado. Qué me esta hablando de democracia si son ustedes unos totalitarios".

Asegura Centeno, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, que "El problema es que se ha quedado en el tintero lo mas importante. que son las bajada de impuestos y la creación de empleo de calidad. La parte central de discurso de Trump fue que se comprometió a ser el presidente de Estados Unidos que mas empleo de calidad ha creado. No como Mariano [Rajoy], que son empleos un 92% temporales y un salario medio de 600 euros".

¿Cómo empezó a trabajar para Trump?

El tema es muy sencillo. Yo tenía unos amigos petroleros en Texas, yo he dado conferencias en Dallas. Estos tíos, que forman parte del equipo de Trump, porque los texanos son muy pro Trump, me propusieron en junio si quería colaborar en la campaña para captar el voto latino. Colaboré diseñando la estrategia. Básicamente tenía que explicar a los latinos que su política económica les iba a favorecer, porque iba a favorecer a la clase media y trabajadora y a proteger sus puestos de trabajo. Y ahí se termina la historia.

¿Sigue en contacto con ellos?

Me han invitado el día 20 pero no puedo ir, tengo una reunión en Moscú. Sin embargo, la invitación no me la han hecho personalmente, sino que se la enviaron a los colaboradores 'senior' que ha tenido el en la campaña. Yo estaría allí con los amigos, que son gente majísima, pero no me va a recibir Trump, que sería lo que me haría cambiar de opinión. Además, he hablado con ellos estas Navidades continuamente, estaban muy cabreados con la actitud de Obama.

¿Qué pasará con el Obamacare? Trump dijo ayer que desmantelarlo sería su primer paso.

El Obamacare está muy bien, permite incrementar la asistencia a 20 millones de personas. El problema es que está muy mal diseñado y muy mal puesto en práctica, porque la verdad es que son unos incompetentes. Lo que ha dicho Trump es que va a cambiar todo el sistema porque al final del día esto lo pagan los contribuyentes.

Hasta tal punto lo va a cambiar que ayer hizo unas declaraciones dirigidas a las farmacéuticas, diciendo que están abusando del precio de los nuevos medicamentos y que eso tiene que cambiar. Y se pegaron un batacazo todas las farmacéuticas en las bolsas del carajo. El tío quiere reducir los costes y se ha comprometido a mejorar el Obamacare y hacerlo viable económicamente.

¿Qué pasará con esos 20 millones de ciudadanos? ¿Habrá un lapso en el que no tengan seguro médico?

No va a haber ningún lapso de tiempo para sustituir una cosa por la otra. Los que lo están haciendo son gente profesional y gente muy buena. No los mindundis que estamos acostumbrados a ver en España, como el ex ministro de Energía, Cristóbal Soria, que lo único que sabe de la energía es que empieza por 'e' y acaba por 'a'.

¿De qué forma se puede hacer mas eficiente el Obamacare?

No conozco los detalles, pero una forma es rebajar el precio de las medicinas. Y gestionar las cosas como Dios manda, no como en España que desde que se transfirieron las competencias de sanidad y educación a las autonomías han subido los costes un 60%.

Las políticas económicas de Trump suponen bajar impuestos y subir gasto público, ¿no disparará eso la deuda pública?

Por partes. Va a bajar los impuestos a la clase trabajadora, la clase media y a las empresas. Pero va a obligar a las multinacionales norteamericanas que no tributan en Estados Unidos, que tributan en Irlanda o en Panamá, a tributar en Estados Unidos. De ahí va a sacar un montón de pasta

En segundo lugar, va a reducir el gasto militar, no porque vaya a empeorar la calidad de las armas. La OTAN ya no es necesaria porque Rusia no es ningún enemigo. Lo que va a a hacer es que cada palo aguante su vela, que los demás Estados cumplan su compromiso, que no han cumplido nunca, que su gastos sea el 2% del PIB. España tiene un gasto del 0,9% del PIB, unos 10.000 millones. Para seguir en la OTAN debería subirlo a 21 millones.

Después va a cerrar un montones de bases, que va a ahorrar muchísimo de dinero. No va a cerrar la de España, ya te lo digo, porque forman parte del escudo anti misiles del Mediterráneo. Pero el resto, prácticamente todas.

Respecto a los impuestos, hoy quería decirlo, pero no me han dejado. En Estados Unidos los impuestos son más bajos que en España, me estoy refiriendo a la clase trabajadora y la clase media. La presión fiscal en Estados Unidos es un 60% de la española. La quiere bajar hasta un 45% de la española. Simultáneamente va a empezar un programa de obra pública que va a crear una cantidad de empleo acojonante.

Las empresas automovilísticas ya han reaccionado a las amenazas de Trump.

Los ignorantes que tenía delante lo consideraban antidemocrático. O sea, que la Ford en vez de fabricar en México fabrique en Detroit es antidemocrático. Coches que se van a vender en Estados Unidos. Fíjate, antes de sentarse en la Casa Blanca las empresas ya han reaccionado.

¿Afectará a España que Trump quiera que las empresas americanas fabriquen allí? Por ejemplo, a la fábrica de Ford en Valencia

No le va a afectar. Los Ford que se fabrican aquí van a Europa. Pero no te olvides de una cosa, las empresas de construcción españolas van a ser las mas beneficiadas. El gran beneficiado es Florentino [Pérez], ACS a través de Dragados, que es la mayor constructora de Estados Unidos. Sin embargo, le va a ir de culo a BBVA en México.

¿Es justificable la política de Trump con México?

Por qué no iba a ser justificable. Si tú tienes coches que compras en el mercado norteamericano porque coño vas a dejar fabricarlos en México mientras cierras las plantas en Estados Unidos, Explícaselo tú a los obreros de Detroit. Trump procurará ser lo mas justo posible, no va a velar por los intereses de México, es el presidente de Estados Unidos.

¿Qué pasará con el muro de México?

La parte que debe estar construida ya está construida. Eso es pura demagogia. Hay zonas en la que no tiene ningún sentido.

¿Va a intentar potenciar sectores con más futuro que el del automóvil?

Tesla ahora mismo inauguró una fábrica de materias de litio que es la mayor del mundo mundial y está en la punta de lanza de toda la tecnología. Y se ha reunido también con los tíos de Silicon Valley. Una de las cosas que ha pedido a Apple es que compense el tema de fabricar los iPhones en China y eso se le va a acabar.

Lo que mejor se le da a Trump es negociar. Es un empresario de éxito que se ha arruinado y levantado. El día que se siente con el homólogo chino y ponga un arancel del 40% y el chino un mercado de más de 1.000 millones de personas, a partir de ahí tendrá que llegar a un acuerdo.

Mira te comento, el presidente de Ali baba, el Amazon chino, se reunió con Trump y le ha ofertado vender productos fabricados en Estados Unidos en China y crear un millón de empleos. Cuántos puestos de trabajo pierdes como consecuencia de las exportaciones chinas, cuántos te garantiza Ali Baba. Les va a pedir que dejen de jugar con el tipo de cambio. Hay que respetar las reglas del juego. Yo dejo entrar los productos chinos y ellos no manipulan el tipo de cambio.

Pero si se lleva la fabricación de productos como el iPhone a Estados Unidos encarecería los costes.

Es obvio. Es lo que tendrá que ver. Los de Apple le dirán si yo traslado toda la producción a Estados Unidos eso supone crear miles de puestos de trabajo y pierdo todo el mercado chino y eso es una pérdida de ventas. Esto son matemáticas, se negocia. Si Ali Baba va a crear un millón de puestos no me toque usted los huevos. A Trump le van a respetar, no como a Obama, que le tomaban por el pito del sereno.

¿No será tan estricto con China?

China es demasiado importante para no llegar a un acuerdo con ella. Deben llegar a acuerdos como el que a ofrecido Ali Baba.

¿Peligra la independencia de la Reserva Federal (Fed)? En campaña dijo que Janet Yellen, presidente de la Fed, beneficiaba a Clinton.

No peligra la independencia. Pero sí que Yellen se va asentir presionada y podría llegar a dimitir. Lo que va a hacer está claro, va a subir lo tipos hasta el 1,40% a finales de 2017 y el dólar se va revaluar, lo que aumentara la presión sobre el BCE para que deje de estar en intereses negativos.

¿Qué pasará con las medidas para frenar el cambio climático?

Él va a favorecer las energías más baratas y va a quitar la subvenciones a las renovables. El señor Trump no cree en el cambio climático creado por el hombre. Mi experiencia personal, el cambio climático ha sido una constante desde que le planeta Tierra se formó. Siempre ha habido glaciaciones y épocas de calor.

Yo he estado en Argelia en una cueva en pleno desierto con unas pintura rupestres en las que se ve a tíos cazando hipopótamos. Esa parte era un vergel y mira ahora como está. En la época de El Cid los ríos llevaban el doble de agua que ahora.

La situación actual, el efecto invernadero, es acumulativo, no puede dar marcha atrás. Hace cuatro años estuve en al norte de Quebec en un santuario de ballenas. La guía me contó que los jesuitas llevaban unas estadísticas muy precisas sobre la nieve desde hace 400 años. El año anterior se había registrado la mayor nevada en 100 años.

La ola de frío de Siberia que esta ocurriendo ahora, el año mas frio en el este de Europa, explícame cómo coño haces coincidir eso con el efecto invernadero. Si hay un efecto invernadero eso no puede pasar. Si se estuviesen derritiendo los polos, que es mentira, no están disminuyendo, sino que están creciendo, como explica Michael Crichton, el de 'Parque Jurásico', si fuera verdad el nivel del mar tendría que haber subido.

En Valencia hay un hotel, en la Malvarrosa, hay fotos de 1880 en el que el nivel de agua está a 100 metros más arriba que ahora. El agua a retrocedido en Valencia, en Tarragona, yo tengo una casa en Marbella, en el caso de Marbella, en el caso de Gijón, que yo veraneaba allí de pequeño. ¿Dónde está la subida del agua que se iba a producir?

¿Qué credibilidad se le da desde el entorno de Trump a las filtraciones?

Lo que ha pasado es que han hackeado los correos de Hillary Clinton que es una mala persona, una auténtica malvada. Lo han tergiversado. Lo que sacan los medios es que 'Trump reconoce que Rusia hackeó los datos'. Pero no dijo fue que Rusia, ha podido ser China o la gente de los papeles de Panamá.