Rugby, panaderías, queserías, colegios... así es el distrito más francés de Madrid

Cuatro de cada diez franceses todavía no ha decidido a quien votará el próximo domingo en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que serán las más reñidas en años. Los cuatro principales candidatos a presidente podrían recibir un respaldo prácticamente igual -en torno al 20%-, según las últimas encuestas, y nadie es capaz de predecir los dos que pasarán a la segunda vuelta.

Falta por conocer el efecto electoral que tendrá el atentado del jueves en París, que acabó con la vida de un policía y con el terrorista abatido por las fuerzas de seguridad, que de forma indirecta podría beneficiar a la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, partidaria del cierre de fronteras y de la expulsión de sospechosos de vínculos con el terrorismo.

La incertidumbre del resultado electoral también preocupa en gran medida a los franceses residentes en España, 101.336 según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística del 1 de enero de 2016, y a los empadronados en Hortaleza, el distrito más francés de la capital de España, donde residen 1.710 galos -uno de cada cinco de los que viven en Madrid- entorno al epicentro del Liceo Francés (uno de cada cinco de los que viven en Madrid).

Caminar por la calle Alcorisa, en el distrito de Hortaleza, puede en algunos momentos, hacernos pensar que estamos en en algún barrio de alguna gran ciudad francesa. Panaderías, pastelerías, cafeterías y hasta ludotecas, especialmente acondicionadas para franceses, abren cada días de las puertas para este colectivo.

Uno de los espacios más emblemáticos de la comunidad gala esLa Librairie situada en el número 41 de Alcorisa. Allí nos recibe Catherine Daudré-Vignier, quien además de vender libros en francés también ofrece un espacio como punto de encuentro para sus compatriotas: una sala de exposiciones temporales de arte, que se convierte realmente en un club social.

"Ningún extremo es bueno"

"Este es un espacio de encuentro de mis compatriotas franceses. Llevo años aquí en Hortaleza. Abrimos nuestro negocio para cubrir la demanda del Liceo Francés, pero también organizamos actividades y muestras culturales. Para nosotros, este domingo será muy especial por las elecciones. Creo que serán unos comicios un poco caóticos, porque entre las cuatro principales opciones hay dos muy extremas. Ningún extremo es bueno, aunque es verdad que muchísimos franceses -principalmente la generación de jóvenes- quieren y necesitan un cambio para mi país", explica Catherine, propietaria del establecimiento.

La comunidad francesa está muy asentada e integrada en los barrios y zonas que componen el distrito, con niveles muy diferenciados de renta, desde los barrios de la Piovera al de Canillas, al parque del Conde Orgaz, la calle Mesena y la Avenida de San Luis. Además, han abierto sus propios negocios, desde croisanterias y queserías, a librerías especializadas y colegios.

"Le Pen no tiene posibilidades"

En una quesería, precisamente, que vende productos típicamente galos, situada junto al centro comercial Arturo Soria Plaza, Sebastien Lemoine -ingeniero, de 46 años- aguarda con expectativas las elecciones de este domingo. Él, apasionado por la política, tiene claro a quién votará. Prefiere no confesar el nombre. Eso sí, deja bien en claro que no será Marine Le Pen. "No ganará. Quizás llegue a la segunda vuelta. Pero no tiene posibilidades. Muchos creen que con el atentado del otro día en París puede cosechar más votos. En mi opinión, no. Hay opciones de candidatos más moderados, liberales, que realmente tienen grandes opciones", asegura.

El Liceo francés, un gigante en el barrio

El Liceo, al que cada día acuden más de 3.500 alumnos y varios centenares de profesores, abrió sus puertas a finales de los sesenta en el que hoy es de los barrios más selectos y más caros de la capital. Con la llegada de los franceses al distrito también llego de su mano, casi en paralelo, sus aficiones, entre ellas el rugby -que no lo trajeron los ingleses a Madrid. Con el tiempo, Hortaleza se ha convertido en la zona de Madrid con más federados en este deporte, más de 1.000.

Un barrio y conservador

Hortaleza, con 176.041 habitantes, es uno de los distritos más jóvenes de la capital, y el 18% de sus habitantes son menores de edad. El porcentaje de inmigrantes latinoamericanos es mucho menor que en otros distritos de la capital, posiblemente por el elevado precio del alquiler y por la escasa oferta de empleo en grandes centros de trabajo.

En sus curiosos rincones franceses, uno de los negocios más singulares es Le Pion Magique, una cafetería que ofrece una ludoteca y espacio de juegos de mesa para los clientes. Jorge Poderoso, de 32 años, el trabajador del local, no es francés. Nació en Madrid, pero habla maravillas de sus empleadora gala. "Ella ahora está de vacaciones, pero desde el primer minuto me ha hecho un contrato indefinido y no me hace trabajar horas de más. Muy distinto a los españoles, ¿no?", afirma el joven entre risas.

En los últimas elecciones generales en España (2016), el Partido Popular fue la fuerza política más votada, que obtuvo 43.116 votos, el 42,45% del total; seguido por Ciudadanos, 20.123 (19,81%); Podemos, 17.806 (17,53%) y PSOE, 17.774 (17,5%).