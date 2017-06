MADRID. SÁNCHEZ MATO DESMIENTE QUE LA CIUDAD EMPEORE LOS DATOS DE EMPLEO E INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD Y EL ESTADO

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, desmintió este lunes que la ciudad esté empeorando los datos de empleo e inversión extranjera que reflejan la Comunidad y el conjunto del Estado.En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda, Sánchez Mato quiso explicar la evolución de la inversión y el empleo en Madrid, para “desactivar las mentiras” que se difunden al respecto.El delegado comenzó comentando que la ciudad ha aumentado de habitantes desde 2005, tras cuatro años de caídas, en un fenómeno que atribuyó a que vuelve a ser destino de emigrantes, de los que en 2016 llegaron 62.000. Luego mencionó que en los últimos 12 meses se ha vuelto a batir el récord de pernoctaciones en hoteles, aunque apuntó que eso no tiene por qué ser una buena noticia si no se evita su impacto negativo. Lo mismo dijo del incremento del 3-3,2% del PIB estimado para 2017 si no se distribuye con igualdad.En cuanto al paro, aseguró que el descenso del mismo va en paralelo en España, la Comunidad de Madrid y la ciudad, desmintiendo así que en ésta última vaya más despacio, mientras que el número de ocupados y afiliados a la Seguridad Social sí sitúa por encima a la capital, y el empleo indefinido también es “ligeramente mejor” en ella.En cuanto a la inversión extranjera directa, certificó que en la Comunidad se ha duplicado respecto al anterior trimestre y a nivel interanual, y, aunque admitió que no hay datos específicos para la ciudad, aseguó que se atribuye el 75% del total regional a ésta última.Esto último lo rechazó el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, quien recriminó al Gobierno municipal la inversión que se perdió del Grupo Wanda, así como la denuncia del convenio del Madrid Mutua Open de tenis, así como su supuesta “alergia” a la inversión privada y su preferencia por la economía social, que en su opinión es de baja productividad y bajos salarios , con lo que se recurre a los subsidios. Desde el PSOE, Érika Rodríguez coincidió en general con Sánchez Mato, si bien le negó que se pueda atribuir todos los buenos datos, en tanto que, en nombre del PP, Begoña Larrainzar le afeó que la Agencia Municipal de Empleo no puede sustituir a la iniciativa privada, por lo que atribuyó la mejora del empleo a la política fiscal favorable a la instalación de empresas por parte de la Comunidad y a las medidas contra la burocratización y en favor de los viveros de los gobiernos municipales de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.Como planes de futuro, que enumeró muy rápido y sin mucho detalle, Sánchez Mato mencionó el ya anunciado Plan Estratégico de Atracción de inversion extranjera y la Oficina de Atracción de la Inversión para el próximo otoño.