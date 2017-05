SÁNCHEZ DICE QUE MOIX “NO PUEDE SEGUIR NI UN MINUTO MÁS”

Etiquetas

- El PSOE pide la comparecencia de Catalá y el ministro lo ve “inadecuado”. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este martes que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, “no puede seguir en el cargo ni un minuto más”.Así se expresó en un mensaje en Twitter después de calificar de “surrealista y vergonzoso” la información del digital 'Infolibre' que dice que Moix es propietario del 25% de la empresa Duchesse Financial Overseas, ubicada en Panamá y que, a su vez, es dueña de un chalé en Collado Villalba (Madrid) valorado en 550.000 euros.El PSOE registró este martes la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso para que explique la situación del fiscal jefe Anticorrupción.La portavoz adjunta socialista, Isabel Rodríguez, declaró a los periodistas en los pasillos del Congreso que no es “razonable" que el fiscal encargado "de perseguir la corrupción esté implicado y relacionado” con paraísos fiscales, máxime cuando hace quince días el Congreso reprobó al ministro de Justicia y se pidió la dimisión del propio Moix y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Rodríguez comentó que el PSOE ha pedido la comparecencia de Catalá y ahondó en la “necesidad de cambio” y de cumplir el “mandato” del Congreso que reprobó al ministro y solicitó el cese de los tres. En este sentido, agregó que “han de cumplirse los mandatos y los tres deben estar “ya fuera de sus funciones”, lo que llevó a recordar que José Manuel Soria dimitió como ministro de Industria al aparecer en los conocidos como ‘papeles de Panamá’.Por su parte, el ministro Catalá dijo que ha leído la información pero que no sabe nada al respecto. “No tengo ninguna información de las cuestiones tributarias o patrimoniales de ningún miembro de la carrera fiscal”.Sobre la comparecencia solicitada por el PSOE, dijo que comparece en la Cámara “tantas veces” como se lo solicitan para las cuestiones que son “propias” del Ministerio de Justicia pero “si es para hablar de aspectos tributarios o patrimoniales de un miembro de la carrera fiscal, me parece un poco inadecuado”. “Si se solicita lo estudiaremos”, apuntó.