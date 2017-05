Sacyr espera recuperar la concesión de la autopista de Colombia de 245 millones

Etiquetas

La Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI) ha decidido quitarle a Sacyr la mejora y explotación de una autopista por valor de 275 millones de dólares (245 millones de euros), una decisión que la constructora española confía en poder revertir.En mayo de 2015, Sacyr Concesiones entró en el mercado colombiano al hacerse con un contrato para la rehabilitación, mejora y operación durante 25 años del Corredor 5, de 202 kilómetros de longitud y entre Puerta de Hierro y Cruz del Viso.Según publica hoy El Confidencial, la Agencia Nacional de Infraestructuras de Colombia (ANI) ha decidido reiterarle dicha concesión al considerar la "caducidad" de la misma. Fuentes de Sacyr han confirmado a Efe esta decisión y han asegurado que confían en poder llegar a un acuerdo con la administración colombiana para continuar con la construcción de la carretera.Según la compañía española, a la hora de hacer el proyecto constructivo, "han surgido unos aspectos técnicos en relación a unas arcillas expansivas que no entran en el proyecto y no hacen viable acometerlo"."Se está negociando con la administración colombiana para llegar a un acuerdo que haga el mejor proyecto posible, técnicamente correcto y en condiciones", según fuentes de Sacyr, que han asegurado que este contratiempo no influirá en el resto de contratos que tiene en Colombia, ni le impedirá acudir a nuevas licitaciones en el país