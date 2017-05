ILUNION SUPERA LOS 4.000 TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN SUS NEGOCIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y 'OUTSOURCING'

Etiquetas

ILUNION Facility Services, perteneciente al grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación, ha superado los 4.000 empleados con discapacidad en sus empresas de limpieza, seguridad y 'outsourcing'. En los negocios tradicionales de limpieza, seguridad y 'outsourcing de' ILUNION, el 20,57% de sus más de 15.000 empleados son personas con discapacidad, según informó en una nota el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación. “Este hito es consecuencia del trabajo en equipo”, afirma su consejero delegado, Alejandro Fernández Fidalgo. “Para todos los que trabajamos en ILUNION es un motivo de orgullo. No es fácil alcanzar este número tan importante de compañeros con discapacidad en mercados tan competitivos y maduros como en los que opera la empresa”.Se trata de una cifra que sitúa a ILUNION Facility Services a la cabeza del grupo empresarial en lo que respecta al número de trabajadores con discapacidad. En toda esta área trabajan más del 28% del total de las personas con discapacidad que forman parte del citado grupo empresarial. ILUNION Facility Services aplica un modelo empresarial socialmente responsable que desarrolla su actividad con criterios de rentabilidad económica y social. “ILUNION es una forma diferente de entender la empresa. Prestamos un excelente servicio a nuestros clientes con un valor adicional: la generación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad”, señala Fernández Fidalgo, para quien "sin duda ésta ha sido la clave del éxito”.Las perspectivas de la empresa, según la nota, son "seguir avanzando por esta senda de crecimiento sostenible y generar aún más valor para la sociedad" y para los clientes que confían en ILUNION Facility Services. Con una trayectoria de más de 30 años en la prestación de servicios, ILUNION Facility Services tiene una plantilla de 22.143 trabajadores y su cifra de negocio en 2016 superó los 390 millones de euros.