El primer Tesla Model 3 se lo queda Elon Musk como regalo por su 46 cumpleaños

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla entregará el próximo 28 de julios las primeras 30 unidades de su nuevo Model 3, con el que el fabricante quiere que los coches eléctricos sean accesibles para todo el mundo. Pero el primero que ha podido disfrutar de él ha sido Elon Musk.

El fundador de Tesla publicó en su cuenta de la red social Twitter un mensaje en el que decía que "la producción del primer del Model 3 está finalizada y está en proceso de comprobación final. Pronto habrá fotos". Y así fue. Solo unas horas después mostró las primeras imagenes reales del coche

Musk anticipó la semana pasada que esperan que la producción vaya acelerándose, de manera que en agosto se fabriquen 100 unidades, más de 1.500 en septiembre y se llegue a 20.000 al mes para diciembre, convirtiéndose en el primer modelo de producción masiva de la compañía.

La mayor novedad es que en Estados Unidos la versión básica del Model 3 tendrá un precio de 35.000 dólares (30.781 euros) 27.500 dólares (24.185 euros) si se descuentan las subvenciones a los coches eléctricos. Hasta ahora, Tesla solo había fabricado y comercializado automóviles de lujo.

El Model 3 tendrá una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora "en menos de seis segundos", y una autonomía de "al menos 400 kilómetros" con una carga de la batería.

Y Munk ha asegurado que el primer coche va a ser para él: "Ira Ehrenpreis tenía los derechos al primer coche porque fue el primero en reservarlo, pero me lo dio como regalo por mi 46 cumpleaños. ¡Gracias Ira!"

