The New York Times sale de pérdidas en el primer trimestre

The New York Times Company obtuvo un beneficio neto atribuido de 13,18 millones de dólares (12 millones de euros) en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 8,27 millones de dólares (7,6 millones de euros) del mismo periodo de 2016, según informó la compañía editora del diario 'The New York Times'.