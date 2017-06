MAZA VOLVERÍA NOMBRAR A MOIX AÚN A SABIENDAS DE QUE TIENE UNA SOCIEDAD EN PANAMÁ

Etiquetas

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no se arrepiente de haber elegido a Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción, es más, hoy volvería a nombrarlo aún a sabiendas de que es el propietario de una sociedad en Panamá, según dijo este viernes en el Fórum Europa.Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Maza reconoció haberse sentido “en el punto de mira” durante los últimos meses, aunque considera que “natural y perfectamente lógico y razonable” que quien ocupa la cúspide de la Fiscalía sea “objeto de atención”. Considera, sin embargo, que cuando se cuestiona la designación de Moix se debe hacer "con datos objetivos" y estos no avalan las críticas que ha sufrido ni desacreditan “mi decisión de nombrarlo”.El fiscal general entiende que “si no hay datos objetivos de que haya incumplido su obligación de defensa de la legalidad, no hay razón y motivo” para que se le retire la confianza. “Después de darle muchas vueltas he reducido (el asunto) a la mínima expresión”. Se preguntó si heredar una sociedad en “Francia o Alemania” hubiera planteado algún problema y concluyó que “el problema es que estaba en Panamá”.Pero también en ese país centroamericano hay empresas “lícitas y transparentes, como es el caso", defendió. A continuación se refirió a quienes denunciaron estos hechos: "Primero hablaron de irregularidad, luego de incompatibilidad, de ética y de estética y ahora nos quedamos en una situación de tenencia de una propiedad”.“Haberlo sabido y analizado con esos criterios”, reconoció el fiscal general, “no me habría impedido en absoluto su designación y su nombramiento”. Sin embargo, y tras las dimisión de Moix, el fiscal general considera que habrá candidatos de sobra para cubrir el puesto y que su “problema” volverá a ser seleccionar a uno de ellos. CONVOCATORIAEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado día 13 la convocatoria para cubrir la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción que quedó vacante tras la dimisión de Manuel Moix, que la dirigó durante tres meses.Moix presentó su dimisión irrevocable por motivos personales hace 18 días, tras conocerse que es propietario del 25 por ciento de una empresa 'offshore' Duchesse Financial Overseas radicada en Panamá, constituida en 1988 y que heredó junto a sus hermanos en 2012. Esa compañía es la dueña de un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba.Desde su renuncia, la teniente fiscal Belén Suárez ha asumido la jefatura de la fiscalía especial de manera transitoria. El BOE publica los requisitos para optar a la plaza. Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben pertenecer a la categoría máxima de la carrera fiscal, la de fiscal de sala. También podrán postularse aquellos fiscales de la Audiencia Nacional que cuenten, al menos, con 20 años de servicio en la carrera fiscal.Las solicitudes deben remitirse al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el plazo de 10 días a contar desde el miércoles 14 de junio, el día siguiente a la publicación de esta orden en el BOE. Deberán presentarse en el registro de la Fiscalía General del Estado o en el registro General del Ministerio de Justicia, y acompañarse de un plan de actuación, ya que se trata de una plaza que implica cargo de jefatura.Los nombres de Alejandro Luzón y Belén Suárez suenan con fuerza como posibles sustitutos de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada.