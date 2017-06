Vamos dice que el Ayuntamiento "no puede admitir un descuadre de 4,2 millones en las cuentas del Centro Lorca"

Etiquetas

El grupo municipal de Vamos Granada ha indicado este lunes que el Ayuntamiento de la capital granadina "no puede admitir un descuadre de 4,2 millones en las cuentas del Centro Lorca".

A la espera de tener la documentación completa de la auditoría planteada para conocer los gastos de la Fundación Lorca, el grupo municipal de Vamos Granada ha adelantado, tras una junta de portavoces para analizar este tema antes de la reunión del consejo rector del consorcio del Centro Lorca, que este estudio apuntaría a "problemas graves" como "la falta de encaje de tres millones de euros en gastos sin justificar (o no subvencionables), así como un exceso en los gastos de construcción de 1,2 millones de euros, que no estaban previstos en el presupuesto inicial y que no son retornables".

"En total, existe un descuadre de 4,2 millones de euros, con lo que se desmonta la imagen de normalidad que quería transmitir el equipo de gobierno hace apenas una semana", ha agregado Vamos en una nota informativa.

En este sentido, la portavoz del grupo, Marta Gutiérrez, ha afirmado que, "mientras las cuentas no cuadren, no se puede liquidar la encomienda que el consorcio hizo a la fundación para la construcción del Centro García Lorca, algo que el Ayuntamiento pretende hacer de manera inmediata".

"Antes de la liquidación, hay que dejar bien claro quién responde de la deuda por la construcción del centro, que no se cubre con las subvenciones", ha indicado Gutiérrez, para quien "esta necesidad de claridad aumenta cuando conocemos que ya hay empresas constructoras que se han dirigido al Consorcio para reclamar la deuda".

En este contexto, Vamos Granada ha criticado que el equipo de gobierno, del PSOE, "sigue negociando con la fundación una manera de permitirle participar de nuevo en la gestión del Centro Lorca, bien a través del consorcio o a través de una nueva figura jurídica", cuando, en su opinión, "esta participación no puede implicar la asunción de la deuda privada de la fundación por parte de las administraciones públicas".

"También es necesario aclarar el estado del préstamo que la fundación suscribió con la Caixa, y cuyas escrituras hemos solicitado sin éxito en reiteradas ocasiones, porque parece que esta deuda se pretende condonar a través de un convenio de colaboración entre la fundación y la entidad bancaria, otorgando derechos a la Caixa sobre el Centro Lorca, un extremo que sería del todo ilegal y que hay que descartar de entrada", han agregado para concluir que el legado del poeta de Fuente Vaqueros, actualmente en la Residencia de Estudiantes de Madrid, "debe llegar" a Granada "con todas las garantías y no puede ser, en ningún caso, una moneda de cambio para perdonar las deudas de institución privadas que han demostrado mala praxis en todo este asunto".