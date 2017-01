Wikileaks se ofrece a publicar la declaración de la renta de Trump si se la hacen llegar

El portal WikiLeaks, fundado por Julian Assange, ha instado a que les hagan llegar la declaración de la renta de Donald Trump, que el nuevo presidente se ha negado a hacer pública durante la campaña y tras su llegada a la Casa Blanca, para poderla publicar.

En un mensaje en Twitter, el portal, famoso por hacer públicos documentos oficiales estadounidenses filtrados, ha "la consejera de Trump Kellyanne Conway dijo hoy que no publicará su declaración de la renta".

"Enviadla a Wikileaks para que nosotros podamos", ha añadido el portal, ofreciendo la web a la que hay que remitirla y criticando a Trump por "romper la promesa" de hacerlo.

Trump Counselor Kellyanne Conway stated today that Trump will not release his tax returns. Send them to: https://t.co/cLRcuIiQXz so we can.