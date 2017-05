Los abogados de Trump niegan que haya recibido ingresos sustanciales o tenga deudas destacables con Rusia

Etiquetas

Los impuestos del presidente recogen tres situaciones excepcionales: el concurso de Miss Universo en Moscú, la venta de un inmueble y dinero a través de productos licenciados

Los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han informado este viernes de que la declaración de la renta del mandatario no refleja que haya contraído deudas sustanciales con Rusia, y tampoco destacan ingresos más allá de tres casos excepcionales: el concurso de Miss Universo en Moscú, la venta de un inmueble en Florida a un multimillonario ruso y dinero a través de productos licenciados del magnate.

"La declaración de la renta no refleja, salvo algunas pocas excepciones, ingresos de ningún tipo de fuentes rusas, deudas contraídas con prestamistas rusos o intereses pagados a los mismos", según la nota del bufete Morgan, Lewis & Bockius, con sede en Washington.

Hay que destacar que ni el bufete ni la Casa Blanca han acompañado este anuncio con la publicación de los mencionados documentos, por lo que ha sido imposible su verificación independiente.

Este documento aparece a raíz de una petición formulada por el senador republicano Lindsey Graham, presidente de uno de los comités que investiga la relación entre Rusia y la campaña de Trump durante las últimas elecciones.

"Acabo de mandarle una carta a Lindsey Graham", declaró Trump durante la entrevista concedida a la cadena NBC esta semana, "procedente de una de los más prestigiosos bufetes del país --tremendo bufete, muy valorado, el bufete-- que aclara que no tengo nada que ver con Rusia", aseveró el mandatario.

El comunicado detalla tres excepciones: los 12,2 millones de dólares recibidos en 2013 por la celebración de un certamen de Miss Universo en Moscú, los 95 millones de dólares procedentes de un multimillonario ruso no identificado que compró en 2008 una propiedad en Florida a la inmobiliaria del magnate y "la probabilidad", según el texto, "de que tanto la empresa Trump Organization como terceras empresas" se hayan lucrado "durante años" con bienes y servicios, así como productos licenciados a nombre de Trump.

Entre estos productos, el bufete cita como ejemplo "ventas o alquileres de inmuebles, campos de golf, libros y otros productos con el nombre del magnate", como ropa o bebidas espirituosas, aunque el bufete destaca que "en esta última excepción", las cantidades ingresadas habrían sido "discriminables".

"No tengo inversiones en Rusia. No tengo propiedades en Rusia. He levantado una gran compañía pero no estoy involucrado con Rusia. Vendí a una casa a un ruso muy rico hace muchos años, tenía el concurso de Miss Universo, pero al margen de eso no tengo nada que ver con Rusia", insistió el presidente durante su entrevista.