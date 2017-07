Desconfianza en Dia: uno de cada cuatro accionistas apuesta por su caída en bolsa

Etiquetas

No han parado de crecer. El grupo de supermercados Dia tiene un problema dentro de su accionariado, donde carece de un accionista de referencia. En los últimos años han ido reforzándose en su capital los inversores que apuestan por la caída de su acción en bolsa. Actualmente, acaparan casi el 25% de sus títulos. Hace dos años, rozaban el 6%, según los registros que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Son los inversores bajistas que también apostaron, por ejemplo, por la caída del Banco Popular o que han llevado a Liberbank a vivir un terremoto en bolsa, hasta el punto que el supervisor bursátil les ha prohibido actuar sobre esta entidad durante un mes, hasta mediados de julio. Pero hay diferencias. En el caso del Banco Popular, justo antes de precipitarse su intervención, los bajistas tenían el 12% de sus títulos. En Liberbank, no han llegado al 2%. Cotas considerablemente más bajas que en el caso de Dia.

La operativa de los bajistas, básicamente, busca hacer caja con la caída del valor de una acción. Centran su interés en compañías donde prevén turbulencias, piden acciones prestadas de estas entidades y las venden. Luego las recompran cuando la acción ha caído y la diferencia entre el precio de venta y de compra es su rentabilidad. En el caso de Dia, el repunte ha sido significativo en lo que va de año. A principios de 2017, los bajistas controlaban el 15,6% de su capital, actualmente superan el 24,3%, según el supervisor.

Y destacan dos nombres. Hay dos firmas que superan el 3% del accionariado. Delores Holdings, que tiene el 3,16% y que ha hecho el mismo movimiento especulativo en otros grandes de la distribución, como Tesco; y Marshall Wace, que llega hasta el 3,47% y que también presionó al Banco Popular. En el caso del gigante de la distribución británico está en plena crisis. La reorganización de su negocio y la necesidad de ahorrar costes le ha llevado anunciar la semana pasada 1.200 despidos en sus oficinas centrales.

Las incertidumbres del negocio

Los bajistas apuestan por Dia, por un lado, porque esperan operaciones corporativas. Por otro, porque el sector de la distribución alimentaria está en plena transformación. En cuanto a la consolidación de la industria, Dia ha sido un actor activo en los últimos años, con la compra de la cadena El Árbol y de supermercados de Caprabo en Madrid. Su consejero delegado lleva meses diciendo que mantiene ese apetito comprador, pero no ha adquirido nada más y, al carecer de una accionista de referencia, es una empresa fácilmente 'opable'. Su cuota de mercado en España se mantiene estable y sus ventas en el mercado doméstico están estancadas. Dia copa el 8,5% del mercado (la misma cuota que Carrefour), según Kantar Worldpanel. Mercadona lo lidera con el 23%.

Tiene otras incertidumbres en su negocio. La compañía está barajando opciones sobre su presencia en China, donde no ha descartado llegar a un acuerdo con un socio local después de anunciar que descontinuaba sus operaciones en Shanghai. Además, los otros tres mercados en los que está presente (Brasil, Argentina y Paraguay) tampoco están al margen de vaivenes económicos. Y, más allá de su negocio tradicional, al igual que el resto del sector, Dia está inmersa en la transformación digital.

Su consejero delegado, Ricardo Currás, reconoció hace unos meses que las empresas de supermercados no han dado con la tecla adecuada. “Hemos sido todos unos mantas en el online, no dábamos el servicio que el cliente nos demandaba. Ahora ya se acerca más a sus expectativas”, aseguró en la presentación de resultados anuales.

Otra cosa es ser rentables. “No ganamos prácticamente dinero con el online, pero no perdemos. Es positivo, sobre todo con las declaraciones que hacen otros, que dicen [que la actividad online] no está nada clara”, apuntó en referencia a Mercadona. Por el momento, la punta de lanza es su acuerdo con Amazon, con quien pactó la distribución de productos de sus supermercados, primero, en Madrid y, desde hace una semana, en Barcelona a través del servicio Prime Now.

Pese a la presión de los bajistas, Dia no está sufriendo en bolsa. En lo que va de año, la empresa de distribución se ha revalorizado más de un 15% y su capitalización ronda los 3.423 millones. Los bajistas esperan que, en los seis meses que quedan hasta 2018, cambie esa tendencia.