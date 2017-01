La banca se prepara para el impacto de las cláusulas suelo en sus cuentas

Etiquetas

Desde hoy los afectados por las cláusulas suelo pueden acudir a las entidades bancarias para reclamar la devolución de lo pagado de más como consecuencia de las hipotecas abusivas. Tras la resolución de la justicia europea la banca española empezó a hacer las cuentas de cuánto tendría que pagar, si bien se hablaba de unos 4.000 millones, según el Banco de España.

Una de las entidades que se verá más afectada será BBVA. La entidad presidida por Francisco González ha asegurado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -tras el requerimiento que el organismo regulador lanzó tras ser aprobado el Decreto Ley- que el impacto negativo neto será de unos 404 millones de euros en el beneficio atribuido del grupo de 2016.

El más afectado será Banco Sabadell, con un impacto de 490 millones en sus cuentas. Aunque afirman que las provisiones realizadas por el grupo a 31 de diciembre de 2016 serían "suficientes". Sabadell siempre ha insistido en la validez de sus cláusulas suelo, ya que informaba "de forma clara y transparente" a sus clientes. Aun así, afirma que ya tiene un procedimiento para llegar a acuerdos con sus clientes.

Una de las entidades que pasa por un peor momento, Banco Popular, se ha provisionado con 229 millones de euros para asumir el impacto de la devolución de las cláusulas suelo. Popular destituyó a Ángel Ron, presidente de la entidad, hace unas semanas y lanzó una ampliación de capital en 2016 para lograr financiación. Aun así, la cifra es inferior a los 334 millones que esperaban destinar para costear el pago en el primer semestre de 2016. No especifica el motivo exacto de la reducción.

Al contrario que Banco Popular, Caixabank ha elevado la cifra destinada a sufragar las cláusulas suelo en 110 millones. Por lo que el total previsto se elevará a 625 millones de euros desde la provisión de 515 millones euros con la que ya contaba.

En cuanto a Bankia, ha recalcado que "no afecta sustancialmente" a las previsiones realizadas. De los 200 millones de euros que supondrá el pago de las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios ya ha provisionado 114 millones. Por último, Liberbank cifra en 83 millones de euros el impacto de la justicia europea, cifra que ya tenía cubierta, pero subraya que sus hipotecas son "legales". Otras como Santander y Bankinter no tienen exposición a las cláusulas suelo.

Según estimaciones realizadas por los analistas, devolver a los clientes lo cobrado por las cláusulas abusivas tendrá un impacto de un 10,5% en sus balances, hasta 10.093 millones de euros. Los seis grandes bancos -Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell- se quedarán lejos de los 11.275,8 millones alcanzados de 2015, como recoge Expansión. Durante la última semana de enero y la primera de febrero se conocerán los resultados definitos de la banca española en 2016, a la espera de saber el impacto real.

Qué pueden hacer los bancos para no pagar

El procedimiento aprobado por el Gobierno mediante un Decreto Ley establece un plazo de un mes desde hoy para elaborar las medidas necesarias para cumplir esta vía extrajudicial. En un plazo de tres meses una vez aceptada la solicitud deberían devolver a todos los afectados las cantidades cobradas de más por las cláusulas poco transparentes. Los afectados, en caso de no estar de acuerdo, podrán acudir a la vía judicial.

[Qué hacer para que los bancos te devuelvan el dinero de la cláusulas suelo]

Serán las entidades las que presenten a los clientes las cifras que piensan devolver, pero organizaciones de consumidores como Facua han desarrollado aplicaciones para que cada usuario afectado calcule el importe a devolver. Los trámites son gratuitos y se ha exigido a la banca la máxima transparencia.

Las organizaciones de consumidores han criticado la vía extrajudicial porque, si consideran que la hipoteca era transparente, no tiene que devolver el dinero. En ese caso se deberá recurrir a la vía judicial. En caso de lograr una cantidad mayor de la que ofrecía la entidad, las costas las pagará el propio banco. Si la cifra es inferior, pagará el denunciante. Si el consumidor se salta la vía judicial y el banco paga antes de que se resuelva, cada uno pagará su parte.

"Esta norma no establece ningún tipo de sanción para las entidades que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni para las que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero a los usuarios", denunció Facua al conocerse el Decreto. El consumidor y la entidad también pueden llegar a acuerdos que no supongan la devolución del efectivo.

Aunque el Gobierno pondrá en marcha una comisión de seguimiento para comprobar que todo funciona correctamente, las entidades sólo están obligadas a atender a todo al que reclame, pero no a llegar a un acuerdo si considera que sus cláusulas eran transparente. Muchas afirman que así era. Si la entidad cree que no cometió una irregularidad deberá comunicárselo al cliente, que se verá obligado a acudir a la vía judicial.