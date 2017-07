El negocio 'oculto' de los bancos: los extras cuando no hay comisiones

Etiquetas

Son muchos los bancos que, en los últimos años, comercializan cuentas bancarias para clientes que no tienen nómina o que, simplemente, no quieren cambiarse de entidad. Suelen ser cuentas ‘sin comisiones’, en las que el mantenimiento es gratuito puesto que permiten realizar la mayor parte de operativa bancaria sin costes. Sin embargo, muchas de estas cuentas sí tienen extras que pasan desapercibidos para el que no lee con atención la letra pequeña.

Tal y como explica Guillermo Vicandi, cofundador y CEO de BNEXT, “los bancos basan su estrategia en comercializar cuentas gratuitas, pero con muchos requisitos. El primer truco para conseguir esas comisiones es incluir en sus contratos condiciones que un porcentaje nada desdeñable de personas va a obviar o no va a poder cumplir porque no lee la letra ‘pequeñísima’ que tienen”.

Comisiones por descubierto, en transferencias o por el uso de tarjeta son los principales extras que aparecen en las cuentas bancarias aparentemente sin costes.

Comisiones por descubierto

De esta manera, entre las comisiones 'ocultas' más frecuentes están las comisiones por descubierto, es decir, cuando una cuenta se queda con saldo negativo, el banco cobrará una comisión por descubierto.

Las comisiones por descubierto se consideran operaciones de crédito por parte de las entidades bancarias y tienen dos partes: una fija, que el banco cobra en concepto de "gasto de gestión de reclamación por descubierto"; y una variable, es decir, un tipo de interés sobre el descubierto o intereses de demora.

Sin embargo, está prohibido el cobro de comisión por descubierto cuando este se produce únicamente como consecuencia de las distintas fechas de valoración atribuidas a los ingresos y reintegros en la cuenta corriente por la mecánica bancaria habitual, lo cual no es atribuible al cliente.

Según el Banco de España, en caso de tratarse de una cuenta corriente abierta por un “consumidor”, el importe de esta comisión, junto con los intereses del descubierto, no puede dar lugar a un T.A.E. superior a 2,5 veces el interés legal del dinero en cada momento.

El Santander (39 euros), Openbanck (39) y Liberbank (50) son las que tienen una mayor cuota fija, mientras que Bankia (7,5%), Self Bank (7,5%), Evo Banco (7,25%) e ING Direct (7,25%) están a la cabeza del variable.

Por el contrario, Evo Banco (0 euros), Self Bank (14,90) e ING Direct (25) tienen un menor coste fijo, en tanto que Bankia (2%), Citibank (2%) y Abanca (2,5%) están en los últimos puestos de las comisiones variables.

Uso de tarjeta en el extranjero

Otra comisión común es la que cobran los bancos cuando se viaja a países con una divisa diferente al euro. En este caso, salvo contadas excepciones, tanto si se retira dinero del cajero como si se paga con tarjeta, la entidad bancaria penaliza por el tipo de cambio.

De media, los principales bancos españoles cobran una comisión del 4,31%, sujeta a un mínimo de 3,65 euros, por sacar dinero en un cajero de la zona euro cuando se utilizan tarjetas de débito, y un 4,81%, con un mínimo de 4,15 euros, si se utiliza la de crédito. En algunos países, las compañías propietarias de determinados cajeros podrían cobrarte una comisión de recargo o 'surcharge fee' por su utilización.

En cuanto a las de fuera de la zona euro, son ligeramente superiores a las que se aplican en los países donde el euro es la moneda oficial. Así, con tarjeta de débito habría que abonar un 4,27%, sujeto a un mínimo de 3,65 euros, mientras que con la de crédito habría que pagar un 4,85%, con un mínimo de 4,27 euros.

En este último caso, se aplica una comisión por cambio de divisa, los mayores bancos españoles cobran un 2,5% de la cantidad extraída (o pagada, en el caso de las compras), sujeta a un mínimo de 2,2 euros. Sin embargo, cada vez más bancos ofrecen tarjetas que no penalizan los pagos en el extranjero.

Comisiones por transferencias internacionales

Una comisión muy común es la derivada del coste de las transferencias transfronterizas (fuera de la zona SEPA), ya que a parte de lo que cobra el banco por la transferencia en sí (que puede ser entre 5€ y 30€), tiene un coste oculto que es muy difícil de encontrar.

Las comisiones de las transferencias exteriores dependen básicamente de dos factores. En primer lugar de la elección de la modalidad de pago (OUR, BEN O SHA), teniendo en cuenta que, desde la entrada en vigor y desarrollo de la Ley 16/2009 de servicios de pago, en las operaciones en euros y monedas de la Unión Europea, el ordenante deberá pagar sus gastos a su entidad y el beneficiario los suyos a la suya. En resumen, los gastos se comparten (SHA), prevaleciendo así esta modalidad frente a otros sistemas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la transmisión de la orden por un sistema automatizado. Si la transferencia es STP (es decir, que incluye los datos necesarios para ser enviada de forma automatizada), la comisión será más baja que si no lo es.

En Bankia realizar una transferencia internacional con esta entidad conlleva el pago de una comisión del 1,50 % sobre el importe transferido con un mínimo de 30 euros. Tras este, se posicionan Banco Mare Nostrum (1 % sin mínimo) y Unicaja (0,80 % con un mínimo de 25 euros).

Por su parte, el Banco Santander y CatalunyaCaixa aplican una comisión por transferencia del 0,75 % sobre la cuantía total transferida con un mínimo de 40 euros y 25 euros, respectivamente. Junto a estas entidades, se encuentran BBVA y Popular, ambas tienen una comisión del 0,70 % con un mínimo de 35 euros en el caso de la primera y de 25 euros, en el de la segunda.

Entre las entidades bancarias que ofrecen una emisión de transferencias internacionales más económica, están EVO Banco con su Cuenta Inteligente (0,40 % con un mínimo de 10 euros) y Abanca (0,50 % con un mínimo de 15 euros).

El Santander, el que más gana en comisiones

Las comisiones siguen siendo así una de las principales fuentes de ingreso de las entidades de crédito. Según Facua, los seis grandes bancos de España ganaron solo en el primer trimestre de este año 5.298,7 millones de euros en comisiones, un 13,6% más que el año pasado.

Banco Santander lideró el importe total de las comisiones, con 2.844 millones, un 18,6% más sobre los 2.397 millones de hace un año. Así, acapara el 55,8% del total de lo recaudado.

Por su parte, BBVA logró captar de sus clientes 1.223 millones millones entre enero y marzo, con un avance del 5,3% en comparación con los 1.161 millones de hace un año. En tercer lugar se situó CaixaBank que elevó un 20,3% el importe total, tras pasar de 488 millones a 588 hasta marzo.

Mientras, el Sabadell registró unas comisiones de 296,7 millones de euros, un 6,8% más sobre los 277,8 millones del mismo periodo de 2016. Por su parte, Bankia ingresó por esta vía 207 millones de euros, un 3,8% más en relación con los 200 millones de hace un año. En último lugar, paradójicamente, se situó Banco Popular que fue el único banco de los grandes que redujo ligeramente las comisiones cobradas. En concreto, cobró 140 millones de euros, un 0,7% menos.