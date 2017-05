Más de un millón de contribuyentes de Andalucía presentan su declaración de IRPF antes de la atención en oficinas

Etiquetas

Un total de 1,014 millones contribuyentes de Andalucía, Ceuta y Melilla han presentado ya su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2016 (IRPF 2016) hasta este jueves, cuando la Agencia Tributaria inicia la atención en oficinas para los contribuyentes que requieran asistencia especializada.

De esta forma, el número de presentaciones crece un nueve por ciento con respecto a igual fecha del año pasado, consolidando así la aceleración de presentaciones previas al comienzo de la campaña presencial que se produjo hace dos campañas con motivo de la unificación de fechas de inicio de las presentaciones.

Esta aceleración de las presentaciones ha venido acompañada de una aceleración también en las devoluciones. A fecha de hoy la Agencia ha

devuelto ya en Andalucía, Ceuta y Melilla, 416 millones de euros a 660.000 contribuyentes, de forma que más del 78 por ciento de los contribuyentes que han solicitado su devolución ya la han recibido.

De esta forma, el número de devoluciones pagadas crece un 12 por ciento con respecto a igual fecha del año pasado, en línea con el aumento de las solicitudes de devolución, mientras que el importe devuelto crece más de un 22 por ciento gracias a la completa implantación del servicio 'Renta Web', la herramienta universal que ofrece la Agencia para la gestión de todas las declaraciones.

La asistencia en oficinas para la confección de la declaración comienza este jueves y se mantendrá hasta el 30 de junio, último día de campaña. Precisamente, el delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Jorge Ramírez, ha informado sobre la evolución de la campaña de Renta y del inicio de los servicios de atención presencial de renta 2016 en Andalucía, Ceuta y Melilla.

Las declaraciones a ingresar en Andalucía se cifran en 107.719, un 22,4 por ciento más, por un importe de 81,8 millones de euros, un 28,65 por ciento más que la campaña anterior.

Por provincias, se han presentado 242.139 declaraciones de IRPF 2016 en Sevilla, un 5,74 por ciento más que en la campaña anterior; 167.327 en Málaga, un 11,27 por ciento más; 129.768 en Cádiz, un 8,34 por ciento más; 99.179 declaraciones en Granada, un 7,58 por ciento más que en 2015; 92.515 en Almería, un 11,62 por ciento más; 85.087 en Córdoba, un 8,62 por ciento más; 74.373 en Huelva, un 15,7 por ciento más; y 66.838 en Jaén, un 10,47 por ciento más.

En la delegación de Jerez de la Frontera se han presentado 39.436 declaraciones, un 14,6 por ciento más, mientras que en Ceuta se han presentado 8.748, un 12,24 por ciento más, y en Melilla, 8.899 declaraciones, un 8,75 por ciento más que en la campaña anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, son 5,26 millones los contribuyentes que han presentado ya su declaración, casi un cuatro por ciento más que el año pasado, y la Agencia ha devuelto ya 2.194 millones de euros a 3,355 millones de contribuyentes. El número de devoluciones pagadas crece un 5,5 por ciento con respecto a igual fecha del año pasado, mientras que el importe devuelto crece más del 11 por ciento.

En estos momentos, son ya más de 7,6 millones los contribuyentes que ya han navegado por 'Renta Web' --1,4 de ellos en Andalucía, Ceuta y Melilla--. Las declaraciones con solicitud de devolución suman casi 5,3 millones (+3,9 por ciento), mientras que aquellas con resultado a ingresar totalizan 672.000, con un incremento del 26 por ciento.

Está previsto que en la presente campaña se presenten 19.750.000 declaraciones, lo que supone un nuevo incremento en el número de declarantes de IRPF tras el registrado en las últimas campañas. Se prevé que den derecho a devolución un total de 14.775.000 declaraciones, por importe de 11.198 millones de euros, mientras que se espera que 4.175.000 declaraciones salgan con resultado a ingresar, por importe de 8.537 millones de euros.

Desde el primer día de campaña, el pasado 5 de abril, no sólo está abierta la posibilidad de presentar las declaraciones por Internet y la atención telefónica, sino también la presentación de declaraciones impresas a través de las entidades colaboradoras. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio, tanto para las declaraciones a ingresar como para aquellas con resultado a devolver. En las declaraciones a ingresar, si se opta por realizar el pago mediante domiciliación bancaria el plazo abarcará hasta el 26 de junio.

COMIENZA LA CITA PREVIA

Hacienda ha apuntado que la presentación de declaraciones y borradores con el servicio 'Renta Web' "acelera la devolución y evita al contribuyente los desplazamientos a las plataformas habilitadas por la Agencia Tributaria y las entidades colaboradoras".

En todo caso, para una asistencia más personalizada, la Agencia Tributaria pone a disposición del contribuyente sus oficinas y servicios telefónicos. Hasta ahora se han concertado en toda España más de 1.053.000 citas previas para la confección de declaraciones de Renta, --170.000 en Andalucía, Ceuta y Melilla-- y se han atendido casi 1.200.000 llamadas telefónicas a través de los diferentes servicios que ofrece la Agencia.

Como otros años, y a pesar de la creciente utilización de Internet como vía para agilizar los trámites de la Renta, en las primeras semanas de campaña se puede producir una alta demanda en el servicio de solicitud de cita previa. Cabe recordar que el calendario de citas previas se va abriendo progresivamente, de manera que se recomienda a los contribuyentes una utilización paulatina del servicio.

A su vez, y con el objeto de mitigar en la medida de lo posible una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, la Agencia Tributaria quiere recordar a los ciudadanos que pueden modificar la hora y día asignados para su cita, o comunicar, en su caso, a la propia Agencia, que han decidido no hacer uso de la misma.

En otras campañas, en más del 25 por ciento de las citas concedidas con más de una semana de antelación el contribuyente finalmente no se presenta.

Como medio asistencial complementario al presencial, la Agencia Tributaria pone también a disposición de contribuyentes con un determinado perfil un servicio de ayuda a la confección y presentación de la declaración por teléfono. A este servicio se accede llamando al 901 200 345 o al 91 535 68 13 en horario de atención de lunes a viernes y de 9,00 a 21,00 horas.

VÍAS DE PRESENTACIÓN

La Agencia Tributaria recuerda que existen varias vías para presentar la declaración, según sea el resultado a devolver o a ingresar, y si se domicilia o no el pago. Domiciliar el pago significa que se puede presentar la declaración de la Renta cualquier día, hasta el 26 de junio, pero el pago no se hará efectivo hasta el 30 de junio, último día de la campaña de Renta. La domiciliación no impide fraccionar el pago en dos plazos (el segundo, el 6 de noviembre).

Están las vías no presenciales (sin desplazamiento a oficinas), hasta el 30 de junio (26 de junio si se trata de pagos con domiciliación), bien por Internet ('www.agenciatributaria.es'); por teléfono (operador) --limitado por el perfil de rentas-- a los números 901 200 345 y 91 535 68 13; por banca electrónica y telefónica; y en cajeros automáticos de ciertas entidades.

Las vías presenciales, hasta el 30 de junio (26 de junio si se domicilia el pago, con cargo el 30 de junio) se efectúan en las oficinas de las entidades financieras colaboradoras y en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Los principales servicios de asistencia e información son vía Internet, 'www.agenciatributaria.es', los teléfonos de asistencia son 901 200 345 y 91 535 68 13; el teléfono de Renta Información es 901 33 55 33 y 91 554 87 70; y los teléfonos de cita previa son 901 22 33 44 y 91 553 00 71.