La dirección del PSOE se reúne mañana para decidir sobre los cambios en el Gobierno tras el encuentro con el PRC

La dirección del PSOE cántabro se reúne este jueves, 14 de septiembre, para decidir sobre los cambios planteados en las consejerías socialistas del Ejecutivo que dirige en colación con el PRC.

Este nuevo encuentro de la Ejecutiva Regional, que tendrá lugar a las 18 horas en la sede del partido (calle Bonifaz de Santander), se produce tras la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno que mantuvieron este pasado martes socialistas y regionalistas, para conocer y analizar las modificaciones en Peña Herbosa propuestas por los primeros a los segundos.

La cúpula del PSC, encabezada por el 'sanchista' Pablo Zuloaga, ha trasladado al PRC su pretensión de cesar al consejero de Educación, Ramón Ruiz, -que será sustituido por Francisco Fernández Mañanes-, a la directora de Mare, Rosa Inés García, y a Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan.

Además, los socialistas han propuesto a los regionalistas que esta última empresa pública, adscrita a la Consejería de la vicepresidenta y exsecretaria general del PSOE, Eva Díaz Tezanos, pase a depender de otro departamento que gestiona el partido: Economía, Hacienda y Empleo, movimiento al que se opone el socio de gobierno.

Y es que en las filas que dirige Miguel Ángel Revilla defienden que si la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria ha de moverse, tiene que ser para regresar a su antiguo ámbito competencial: Industria, en manos del PRC.

Ante esto, la secretaria de Política Institucional del equipo 'sanchista', Isabel Fernández, avanzó que el PSOE no está dispuesto a renunciar a Sodercan, es decir, que si no puede trasladarse a Economía, apuestan por que se quede "donde está". No obstante, la decisión última corresponde a la dirección del partido.

En cuanto a los relevos de personas, el PRC no se opone a los ceses y nombramientos previstos, siempre y cuando se garantice que no se va a producir un "vacío de poder", especialmente en un área como Educación -que mantendrá Cultura y Deporte e incorporará Investigación y Universidades- y en un momento como el actual, en el arranque del curso escolar. El próximo consejero ha garantizado que no habrá dicho "vacío de poder".

Y en cualquier caso, los regionalistas priorizan los presupuestos a las destituciones, al considerar que las cuentas públicas son más importantes a la hora de garantizar la "estabilidad" del Gobierno que defienden.

Por eso, han antepuesto a ceses como el del consejero que se avance en el documento económico para el próximo año -para ir fijando ya las líneas básicas y que entre en vigor el 1 de enero de 2018-.

Y desde el PRC también han pedido al POSE que se garanticen los compromisos adquiridos con los ayuntamientos, como obras prometidas desde distintas consejerías a los alcaldes y pendientes aún de ejecutar.