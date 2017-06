El director de la red Banc gana el premio al inversor más visionario de Europa

Etiquetas

El director de la red Business Angels Network de Catalunya (Banc), Albert Colomer, ha sido galardonado con el premio Early Stage Investor who has been a game changer for Europe, que le sitúa como el inversor que más ha transformado la inversión privada en Europa, en la ceremonia de los premios que otorga la red europea de Business Angels (Eban) en el marco de su congreso anual.