El director del Canal admite que las operaciones en América "merecen una revisión de procedimientos de arriba abajo"

La Cámara de Cuentas también está fiscalizando la "maraña" de las empresas del Canal para conocer posible irregularidades

El director del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, ha reconocido este martes que la forma en la que ha estado presente en los últimos años la empresa pública de aguas madrileña en Iberoamérica, a través de las empresas filiales, "merece una revisión de procedimientos de arriba abajo".

La comisión de la Asamblea de Madrid sobre la auditoría del estudio del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad le ha citado este martes, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al objeto de informar sobre cuenta de resultados de las empresas del Grupo Canal en diversos países de Latinoamérica desde el año 2001 hasta la actualidad, el endeudamiento de las mismas y relación que ambos factores tienen con el cierre de alguna de estas empresas y con el endeudamiento del Canal de Isabel II y la gestión pública de los recursos de la Comunidad.

Prieto ha comenzado su intervención destacando que llegó al cargo en junio del año pasado y a partir de ahí comenzaron a investigar a la filial brasileña Emissao, cuyas conclusiones sobre irregularidades en la toma de control de la empresa enviaron a la Fiscalía. El nuevo director ha recordado que estos hechos se encuentran ahora en diligencias previas por parte de la Audiencia Nacional tras la operación Lezo, en la que han acabado detenidos el expresidentes regional Ignacio González y antiguos dirigentes de la empresa pública.

El nuevo director del Canal ha indicado que estas actuaciones judiciales son secretas y que él mismo fue interrogado por el juez del caso en calidad de testigo, por lo que no puede dar muchos datos relacionados con la investigación. Además, ha comentado que el balance de los últimos 15 años del Canal sería larguísimo de explicar y que "no es muy distinto del que se puede leer en las memorias de gestión".

Prieto ha recordado que el Canal está cerrando empresas filiales en Iberoamérica y que esta decisión no tiene nada que ver con el endeudamiento en la cuenta de resultados, sino que "se fundamentó en la recomendación de la Cámara de Cuentas sobre sociedades inactivas, ya que llevaban tiempo así, y por eso están en un proceso de liquidación, que culminará este año". La primera de ellas en liquidación es Metroagua, al acabar el contrato. Las memorias económicas estarán disponibles cuando se terminen estos procesos.

El director del Canal ha indicado que cuando entró en el cargo estableció "la adopción de todas las medidas necesarias para poder elevar unas cuentas que diera la imagen más fiel posible al grupo a nivel individual y consolidado". "Entre las medidas adoptadas se procedió a realizar auditorías estatutarias de todas las filiales, pero estimamos oportuno reforzar con una auditoría estatutaria, con carácter más completo, como acto de transparencia y de reflejo contable. También un proceso de consolidación diferente, de abajo a arriba en cuanto a filiales", ha explicado.

Rafael Prieto ha asegurado que las cuentas de 2016 no se han aprobado por la auditoría realizado en Emissao, "unos análisis jurídicos sobre contingencias que están en fase de realización". El otro retraso se produjo en abril por las diligencias de la operación Lezo. "El Consejo de Administración propuso postergar las cuentas para que la compañía pueda ofrecer la mejor imagen posible de las cuentas de la empresa", ha apuntado.

Eso sí, ha manifestado que las cuentas y resultados son "una fotografía en un momento determinado", por lo que la "película en 15 años y 20 empresas resultaría imposible" para él, porque hace un año "era un espectador y no uno de sus artistas". "Esto no significa en absoluto que no vayamos a analizar el histórico de la empresa, pero para poderlo hacer con mayor rigor tenemos que poner estudios complementario", ha agregado.

El compareciente ha anunciado también que este año si hay eventos para reformulación de las cuentas, ya que las empresas dependientes del Canal han recibido órdenes para que obren con la máxima transparencia. Además, también ha apuntado que la Cámara de Cuentas realiza en estos momentos una fiscalización completa de la "maraña" que componen las empresas dependientes del Canal.

"HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RIGOR"

Rafael Prieto ha señalado a los diputados de la oposición que su forma de dirigir se basa en "la honestidad, la transparencia y el rigor", por lo que les ha pedido que si conocen irregularidades en alguna empresa espera que se lo comuniquen.

"Dos ojos ven lo que ven. En un año uno llega hasta donde llega con los medios que tiene. Estamos analizando toda esa maraña empresarial. Me gustaría haber podido llegar más lejos. La operación Emissao para poder exigir las responsabilidades hay que tener muchos informes de contingencia. Hoy el informe forense está sometido a secreto del sumario", ha dicho.

El director del Canal ha afirmado que "no recibe órdenes políticas de nadie" y que "no ha venido a ponerse medallas, sino a que las cosas se hagan bien", reconociendo el trabajo realizado también por la comisión pero también esperando que se le reconozca el informe aportado a la Fiscalía.

Así, ha señalado que el Canal aportó al Ministerio Fiscal un informe metodológico, objetivo, anexos, mecanismos de prueba, pruebas editoriales, informes de auditoría y los procesos que creen que no se han respetado.

Por último, el compareciente se ha ofrecido a comparecer más adelante y ha prometido que el proceso de desinversión del Canal en Iberoamérica se hará "con todos los mecanismos que garanticen que la decisión final esté analizada con criterios independientes y todo el proceso esté revisado y supervisado a lo largo de toda la cadena".

En el turno de los diputados, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, Juan Rubio, ha mostrado su "decepción" por la falta de datos concretos de Canal Extensia de la comparecencia de Prieto y le ha pedido saber cuántos contratos se han visto comprometidos por el pago de comisiones.

Por su parte, el diputado regional de Podemos Eduardo Gutiérrez le ha pedido que haga un informe sobre el cierre de la filiales americanas y se ha quejado también de que no se haya dado información sobre los quebrantos encontrados. El diputado socialista Juan Lobato he solicitado al director del Canal explicaciones sobre los términos patrimoniales de la inversión de la empresa pública en América.