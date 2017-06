El director legal de Vodafone dice adiós en vísperas de otra batalla con Castellano

Etiquetas

Una baja sensible en un momento de calendario delicado. El secretario del consejo de administración de Vodafone España y director general de Legal y Regulación de la ‘teleco’, Pedro Peña, anunció su marcha de la operadora el pasado lunes 26 de junio. Su adiós, acordado con la empresa, llega sólo unas horas después de conocerse la sentencia que obliga a la compañía a pagar 25 millones de euros a José María Castellano, el expresidente de Ono.

Vodafone adquirió Ono en 2014 por 7.200 millones de euros y, desde entonces, mantiene una batalla judicial de varios frentes con la excúpula directiva encabezada por Castellano. Por un lado, éste exigía el cobro del bonus de 25 millones por la consecución del plan de incentivos a largo plazo. Por otro, la filial de la operadora británica acusa al antiguo equipo directivo de Ono de haber ideado una trama para defraudar a Hacienda, que se materializó en un millonario pacto con la Agencia Tributaria.

Hace una semana, Castellano se llevó la primera victoria de este proceso judicial. El Juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid decidió que el también expresidente de Inditex tiene derecho al cobro de ese bonus, ligado a la revalorización de la acción de operadora.

La sentencia señala que ese pago “no estaba vinculado a la gestión, que tampoco debió ser tan mala, habida cuenta del estado de la sociedad cuando el demandante [Castellano], en 2008, fue nombrado director, sino a un dato objetivo (revalorización de la acción de Ono) que se produjo sin género de dudas, de forma beneficiosa para los accionistas”. Una sentencia que no es definitiva dado que Vodafone puede interponer recurso.

72 horas después

El anuncio de la marcha de Pedro Peña se hizo oficial sólo 72 horas después de esa resolución judicial, aunque el directivo permanecerá en la compañía hasta el próximo 30 de septiembre, según confirma un portavoz de Vodafone. La operadora, además, desliga por completo ambas cuestiones, dado que la decisión de Peña de abandonar la compañía, en la que lleva 13 años, “se ha tomado de una manera pensada”.

Su adiós también se conoce dos semanas antes de que comience la segunda batalla legal contra la exdirección de Ono. Vodafone interpuso una demanda de responsabilidad social contra Castellano; la ex consejera delegada de Ono, Rosalía Portela; y el ex director financiero de la operadora, Carlos Sagasta, por llevar a cabo un fraude a Hacienda en la compraventa de minutos de las llamadas internacionales, denominado “fraude de carrusel”, por el que Vodafone acabó pagando a Hacienda 58,6 millones de euros. La vista oral por esta causa comenzará el próximo 11 de julio.

Ambas demandas están conectadas. “Se alega por Ono [Vodafone] que el demandante [Castellano], entre otros, ha perseguido, con grave incumplimiento de sus obligaciones, la consecución de alguno de los eventos de liquidez con la única finalidad de cobrar sus incentivos”, indica la reciente sentencia. La operadora, que califica la gestión de Castellano como “inadecuada”, le “acusa” de “presionar a los responsables del área de reventa internacional de voz para que aumentasen extraordinariamente y a cualquier precio los ingresos de dicha área, permitiendo que la misma operara ajena a los más elementales mecanismos de supervisión y control”. Por eso, entendió que no era merecedor del bonus.

La jueza Nekane Yagüe justificó en su sentencia que la compañía comunicó a Castellano que no lo cobraría el 6 de octubre de 2014 cuando “en prueba de interrogatorio del legal representante de la demandada [Ono-Vodafone, a quién no identifica], él mismo admitió que en fecha 17 de julio de 2014 conocieron la existencia del fraude de IVA , no habiéndose firmado todavía la operación de compra, pese a lo cual decidieron seguir adelante con la misma”.

Y queda la segunda parte de la disputa. “Se encuentra en trámite una demanda de responsabilidad social (...) contra el demandante, la consejera delegada y el director financiero, por lo que se considera una inadecuada gestión por su parte de la sociedad, y será en el curso de la misma en la que deba ventilarse si existe responsabilidad o no, y con qué consecuencias”. Teniendo en cuenta los ritmos de la justicia española, aunque la vista sea en julio, la resolución de este proceso llegará cuando ya haya nuevo responsable legal de Vodafone.