Cada español tira cada año 179 kilos de comida, la mayoría sin abrir el envase

Cada año, los españoles tiramos a la basura en torno a 7,7 millones de toneladas de alimentos, lo que nos convierte en el séptimo país desarrollado que más comida desperdicia, según datos del Ministerio de Agricultura.

Compramos con los ojos, no con la cabeza, y mucha de la comida acaba en los contenedores por la mala gestión y manipulación en agroalimentaria. Los hábitos de consumo hacen que nos llevemos por la estética de los productos y por las ofertas y no por la necesidad y desde luego no nos organizamos bien, consumiendo primero lo que compramos antes.

Una de cada seis toneladas desperdiciadas en España provienen de los hogares (1.326 millones de toneladas anuales o 25,6 millones de kilos cada semana). A este despilfarro, en un contexto mundial en el que 800 millones de personas pasan hambre, contribuyen factores perfectamente subsanables como las limitadas fechas de caducidad o los atractivos envases gigantes.

Todavía más preocupante es que ocho de cada diez kilos de comida que tiramos no es fruto de los desperdicios, de lo sobrante en el plato, y nos deshacemos de ellos tal cual los hemos comprado.

Cada español deperdicia 179 kilos de alimentos cada año, y ello sin contar los de origen agrícola generados en el proceso de producción ni los descartes de pescado arrojados al mar.

En el mundo se desaprovechan cada año de 1.300 millones de toneladas de alimentos y en los países en desarrollo las pérdidas se dan el en los primeros pasos de la cadena de producción, mientras que en los países desarrollados es el consumidor el máximo responsable.

Según la Comisión Europea, un tercio de la producción mundial de alimentos se desprecia y 89 millones de toneladas de comida en buen estado corresponden a la Unión Europea.

La reducción del desperdicio de alimentos es un paso fundamental para combatir el hambre en el mundo, asegura la Unión Europea, que trabaja desde distintos ámbitos en solucionar el problema.

Las propuestas de los implicados

Hace unos meses, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) organizaba unas jornadas en la que participaban distintos agentes implicados en la cadena alimentaria -productores, consumidres, distribuidores e instituciones- en el que el tema central era el desperdicio alimentario.

En el foro, Fernando Burgaz, director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, destacaba algunas líneas de actuación del departamento, como la medición real de los desperdicios en los hogares, las campañas de divulgación, medidas como que los yogures dejen de tener fecha de caducidad o la colaboración con Bancos de Alimentos.

Mientras, Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) aseguraba que la pérdida de alimentos era de entre el 0,2% y el 1% del total comercializado, pero que las cadenas agroalimentarias deberían minimizar las mermas y donar cada vez más y mejor. En la misma línea se pronunció Adela Torres, de Mercadona.

Por su parte, Ángel Franco, responsable de comunicación de la Federación Española de Bancos de Alimentos, explicaba que la clave para disminuir el desperdicio alimentario "no es penalizar con leyes rígidas, sino concienciar a la sociedad".Mientras, Gemma Trigueros, coordinadora de Alimentación de OCU, aseguraba que el 70 % de los consumidores admitía que tiraba la comida porque no se organizaba bien. Señalaba algunas pautas importantes para evitar los desperdicios: consumir primero lo que compramos antes, ser creativos para aprovechar las sobras y no dejarse llevar por las ofertas, la estética del producto o los mensajes”.José Ramón y Andrea, también integrado en la OCU, aconsejaba tener la nevera organizada, hacer listas de la compra o revisar la despensa antes de ir a comprar.