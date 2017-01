9 de cada 10 españoles revendería su regalo... pero solo un 34% lo hace

Etiquetas

Si estás pensando en vender ese jersey que te han regalado por Navidad no eres el único. El 90% de los españoles ha asegurado que vendería encantado los regalos que no son de su agrado, según el estudio anual sobre Regalos de Navidad realizado por Vibbo.

Aun así, sólo el 34% de los españoles reconoce haber vendido un regalo. Una tendencia al alza que se denomina 'regifting'. Un eufemismo para definir el intento de sacarse unos euros por los objetos que sólo servirían para acumular polco en la estantería o ocupar hueco en el último reducto del armario.

Del estudio, realizado a partir 9.817 entrevistas a usuarios, confirma que una de cada tres personas ha recibido un regalo que no quiere quedarse. Para el 58% de los encuestados "El principal motivo para querer deshacerse de estos regalos es el hecho de saber que no lo utilizarán o que no lo necesitan", afirman desde Vibbo.

Sin embargo, un 32% es más directo y afirma que lo vendería porque, simplemente, no le gusta. A la hora de recibir regalos también existe una cierta asimetría entre las generaciones. Los jóvenes de entre 18 y 35 años son los que más regalos que no son de su gusto reciben.

Beatriz Toribio, responsable de Estudios de vibbo asegura que "en un entorno como el actual, en el que la personalización y la inmediatez son aspectos fundamentales en el consumo, es lógico que aumenten las tendencias como el 'regifting', que suponen una solución eficaz para aquellos regalos que no nos encajan, pero que pueden ser perfectos para otros".

La venta de los regalos sirvió a los aventurados para recibir una media de 144 euros cada uno. Así, será después del día de Reyes cuando se incrementen los anuncios publicados. El año pasado se dispararon entre un 5% y un 20%.

Los amigos invisibles, los que más fallan

La ropa (55%) y los complementos (30%) son los regalos con los que es más difícil acertar, seguidos por los objetos de decoración (19%). Las mujeres son las más críticas con estos tres posibles regalos, mientras que con los hombres es más difícil acertar cuando se les regala material deportivo o libros.

Por otro lado, el estudio también refleja que las personas que suelen equivocarse más en los regalos son los amigos invisibles (con un 26%) y los amigos y suegros (ambos con un 12%) mientras que los que más aciertan son los hijos y los hermanos.

No sorprende tras conocer estas ganas de deshacerse de los regalos que los españoles gasten más de 2.000 millones de euros en regalos no deseados, según un estudio elaborado por Azimo. Esto supone que cada consumidor invirtió una media de 57 euros en regalos desacertados.

Un consumidor medio gasta 335 euros en total en regalos cada Navidad, siendo más del 17% de esta inversión destinada a regalos no deseados. Motivos que explican que el 50% de los consumidores afirme que preferiría recibir dinero como regalo.