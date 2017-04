El 72% de los jóvenes españoles no son conscientes de las oportunidades profesionales que les brinda la ciberseguridad

Etiquetas

El 72 por ciento de los jóvenes españoles no son conscientes de las oportunidades profesionales que les brinda la ciberseguridad, señala un nuevo estudio realizado por la compañía Kaspersky Lab, en el que también se advierte de que las compañías del sector TI no logran resolver la falta de competencias en este área "al no incorporar a sus equipos las nuevas generaciones digitales".