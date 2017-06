Los estibadores inician una huelga de 48 horas en todos los puertos a partir del 13J

Etiquetas

Los estibadores inician mañana miércoles una huelga de 48 horas consecutivas en todos los puertos, tras concluir sin acuerdo la reunión mantenida este martes con la patronal Anesco, según indicó Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector.

El paro arrancará a las 8.00 horas de este miércoles y se extenderá hasta las 8.00 horas del viernes, día 16. Esta huelga sucederá a las tres jornadas de paros que el gremio ya secundó la pasada semana, que según el Ministerio de Fomento supuso una pérdida al sector de 36 millones de euros.

Goya indicó que en el encuentro de este martes, de unas tres horas de duración, los sindicatos de la estiba (Coordinadora, UGT, CC.OO, CIG y CGT) plantearon una nueva propuesta a las empresas.

No obstante, los representantes de la patronal Anesco indicaron que no podrían aceptar ninguno de sus puntos hasta no someterlos a su asamblea, prevista para la tarde del viernes, esto es, una vez que el paro de 48 horas ya haya concluido.

En su propuesta, además de pedir una garantía de mantenimiento del empleo mediante subrogación de todos los trabajadores de la estiba tras la reforma del sector aprobada por el Gobierno, los sindicatos ofrecían adelantar parte de la rebaja del 10% de los mayores sueldos que ya se han comprometido a asumir.

En concreto, los estibadores plantean bajar ya un 5% sus sueldos en aquellas empresas que acepten subrogar a los trabajadores y participar en los centros portuarios de empleo, las ETT's en que se convertirán las sagep, firmas de las que actualmente dependen estos trabajadores portuarios.

Asimismo, plantean darse un periodo sin conflictividad hasta el 30 de septiembre para acabar de negociar y cerrar el nuevo convenio, y entonces aplicar la rebaja restante del sueldo del 5%.

"Se trata de la segunda ocasión en que los sindicatos venimos a la reunión con una propuesta", reivindicó el dirigente de Coordinadora. "Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para establecer un marco para el acuerdo", aseguró.

No obstante, Antolín Goya manifestó su "sorpresa" ante el hecho de que la patronal "no pueda comprometerse en la mesa de negociación a la subrogación de los trabajadores que anuncia a través de comunicados".