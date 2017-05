Facebook permite desnudos, sexo y violencia... bajo algunas circunstancias

Etiquetas

Las reglas y directrices secretas de Facebook para decidir lo que sus 2 mil millones de usuarios pueden publicar en el sitio se han revelado por primera vez en una investigación de The Guardian que alimentará el debate mundial sobre el papel y la ética del gigante de los medios sociales.

The Guardian ha visto más de 100 manuales internos de capacitación, hojas de cálculo y diagramas de flujo que dan una visión sin precedentes de los planos que Facebook ha utilizado para moderar temas como la violencia, el discurso de odio, el terrorismo, la pornografía, el racismo y la automutilación.

Hay elementos polémicos, como la posibilidad de que los vídeos de muertes violentas, mientras que estén marcados como perturbadores, no siempre tienen que ser borrados, ya que pueden ayudar a concienciar sobre problemas como enfermedades mentales.

Los archivos de Facebook han dado la primera visión de los códigos y las reglas formuladas por el sitio para controlar sus contenidos, que está bajo una enorme presión política en Europa y los EE.UU. Lo cierto es que el uso del porno como venganza de usuarios, y el hecho de que los moderadores estén abrumados de trabajo son un desafío. Estos últimos solo tienen 10 segundos para tomar una decisión sobre si algo puede ser publicado o no.

"Facebook no puede mantener el control de su contenido", dijo una fuente. "Ha crecido demasiado rápido."Se dice que muchos moderadores tienen inquietudes sobre la inconsistencia y naturaleza peculiar de algunas de las políticas. Se dice que los que tienen contenido sexual, por ejemplo, son los más complejos y confusos.Un documento dice que Facebook revisa más de 6.5 millones de informes semanales relacionados con cuentas potencialmente falsas, conocidas como FNRP (falso, no persona real).

Con miles de diapositivas y fotos, Facebook establece directrices que pueden preocupar a los críticos que dicen que el servicio es ahora un editor y deben hacer más para eliminar contenido odioso, dañino y violento.

Sin embargo también hay voces que califican ya a Facebook como el mayor censor del mundo. Es probable que ambas partes demanden mayor transparencia.

The Guardian ha visto los documentos entregados a los moderadores de Facebook en el último año. En él hay elementos que llaman la atención como que se permitan las autolesiones o las amenazas que no se consideren creíbles como una muestra de frustración. Facebook admite que "no todo el contenido desagradable o perturbador viola los estándares de nuestra comunidad". Y cree que hay muertes violentas que vistas en Facebook pueden concienciar a la sociedad.

Estas imágenes deben estar "escondidas de los menores de edad", pero no eliminadas automáticamente, ya que pueden "ser valiosas para crear conciencia de aflicciones de auto-daño y enfermedades mentales o crímenes de guerra y otros asuntos importantes", señala Facebook.

Monika Bickert, responsable de la gestión global de políticas de Facebook, señala que el servicio tenía casi 2 mil millones de usuarios y que era difícil llegar a un consenso sobre qué permitir. "Tenemos una comunidad global muy diversa y la gente va a tener ideas muy diferentes sobre lo que está bien compartir. No importa dónde se dibuje la línea siempre habrá algunas áreas grises. Por ejemplo, la línea entre la sátira y el humor y el contenido inapropiado es a veces muy gris. Es muy difícil decidir si algunas cosas pertenecen al sitio o no ", confiesa.

Está claro que la empresa ya reconoce que dadas las dimensiones de Facebook necesitan ayuda de los usuarios para poder controlarlo: "Nos sentimos responsables ante nuestra comunidad para mantenerlos seguros y nos sentimos muy responsables. Es un compromiso de la empresa. Seguiremos invirtiendo en mantener proactivamente en ser un sitio seguro, pero también queremos capacitar a la gente para que nos informe cualquier contenido que infrinja nuestros estándares ".

Una línea roja clara es el abuso infantil. Facebook deja claro que "marcamos como inquietantes vídeos de abuso infantil. Eliminamos imágenes de abuso infantil si compartimos con el sadismo y la celebración".

Una diapositiva explica que Facebook no elimina automáticamente la evidencia de abuso infantil no sexual para permitir que el material sea compartido para que "el niño pueda ser identificado y rescatado, pero agrega protecciones para proteger al público". Este aviso podría ser una advertencia en el vídeo de que el contenido es preocupante. Facebook confirmó que hay "algunas situaciones en las que permitimos imágenes de abuso sexual de un niño con el propósito de ayudar al niño".

Sus políticas sobre el abuso de animales también se explica en una diapositiva donde se dice: "Permitimos que las fotos y vídeos que documentan el abuso de los animales para concienciar, pero puede agregar protecciones espectador a algunos contenidos que es percibido como extremadamente inquietante por el público. "En general, las imágenes de abuso de animales pueden ser compartidas en el sitio. Algunas imágenes extremadamente inquietantes pueden ser marcadas como perturbadoras. "

Los archivos muestran que Facebook ha publicado nuevas directrices sobre la desnudez después de la protesta del año pasado cuando eliminó una foto icónica de la guerra de Vietnam porque la chica de la imagen estaba desnuda. Ahora permite "excepciones dignas de mención".

Un informe de diputados británicos publicado el 1 de mayo dijo que "las compañías de medios sociales más grandes y ricas están lejos de tomar medidas suficientes para abordar contenidos ilegales o peligrosos, implementar estándares adecuados para la comunidad o mantener a sus usuarios seguros".

7 Reglas de los moderadores de Facebook

-Frases similares a alguien debe disparar Trump, son suprimidas porque es jefe de estado y se encuentra en una categoría protegida. Sin embargo, sí se puede decir: Para romper el cuello de una perra, asegúrese de aplicar toda la presión a la mitad de su garganta. La razón, no son amenazas creíbles.

-Los vídeos de muertes violentas están marcados como perturbadores, pero no siempre serán eliminados. Su difusión puede ayudar a concienciar sobre problemas mentales.

-Los vídeos de abortos se pueden publicar si no aparecen desnudos.

-Cualquier persona con más de 100.000 seguidores se considera figura pública y, por lo tanto, no tendrá la protección ofrecida a los individuos privados.

-Facebook permitirá la retrasmisión en directo de intentos de autolesión porque no quiere censurar o castigar a las personas en peligro.

-Se puede compartir arte que muestre desnudez o actividad sexual si "está hecha a mano". Sin embargo, si se trata de arte digital de la misma temática no estará permitido.

-Algunas fotografías de abuso físico no sexual y de intimidación de niños no tienen que ser eliminadas, al menos que haya un elemento sádico o de celebración.