El exjefe de gabinete de Diego asegura que no tuvo "ninguna relación directa" con Ecomasa

El exsecretario general de la Consejería de Economía no ha tenido tampoco "ninguna intervención"

Arsenio de la Vega, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno en la anterior legislatura, Ignacio Diego, ha asegurado este martes en la comisión de investigación de Ecomasa en el Parlamento, que no tuvo "ninguna relación directa ni participación" en este proyecto, en el que el Gobierno inyectó 18 millones de euros de dinero público.

Arsenio de la Vega ha dicho que no tuvo conocimiento ni participó en las reuniones del presidente Diego con los propietarios de la fábrica de estufas de Maliaño, Andrés de León y Jesús Lavín.

El exjefe de gabinete, que ha comparecido a petición del PRC, ha explicado de motu propio en su primera intervención, sin empezar las preguntas de los grupos, que conoció a Andrés de León porque sus hijos iban juntos al colegio, y que su relación "terminó en mayo de 2009, por motivos personales y desde esa fecha no han tenido ninguna relación".

Tras recordar que el cargo de jefe de gabinete no es ejecutivo, De la Vega ha explicado que intervenía en los temas que el presidente le encargaba y que en el de Ecomasa no tuvo "ninguna participación ni al principio ni en el medio ni al final". "No se me pidió que actuara, no asistí a ninguna reunión ni se me pidió opinión", ha añadido.

También a preguntas del PRC, ha dicho que su dimisión, en noviembre de 2014, no tuvo nada que ver con Ecomasa. El portavoz regionalista y alcalde de Astillero, Francisco Ortíz, ha tachado de "infumable e increíble" que la "mano derecha" de Diego "no estuviera al tanto" de las reuniones de éste con Lavín y De León.

EMILIO DEL VALLE

También ha comparecido en la sesión de este martes el funcionario Emilio del Valle, en calidad de exsecretario general de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, quien ha explicado que "no ha intervenido absolutamente en nada de lo que se investiga en esta comisión".

Ha explicado que como secretario general de la Consejería, "no ha asistido a ninguna reunión, no ha tenido que asesorar ni se le ha pedido ninguna opinión". A preguntas del PSOE, ha señalado que la secretaría general de la Consejería de Economía no emitió ningún informe sobre los tres millones que inyectó el Gobierno de Cantabria a Ecomasa en 2015, cuando la empresa ya estaba en concurso de acreedores.

La socialista Silvia Abascal ha señalado al respecto que el informe en el que se basó aquel acuerdo del Consejo de Gobierno de marzo de 2015 señalaba que era imposible determinar si Ecomasa era viable y reflejaba sus "problemas de tesorería". El portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, le ha replicado que el Parlamento aprobó esa inyección de capital.