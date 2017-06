El gobernador del Banco de España: "El Popular era solvente hasta el 5 de junio"

Etiquetas

No fue un problema de solvencia, sino de liquidez, pero sin entrar en el porqué de sus problemas de fondo. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha tenido que explicar en el Congreso de los Diputados detalles sobre el rescate del Banco Popular, a pesar de que su comparecencia se centraba en el balance de la institución durante el pasado ejercicio. "El Banco Popular era solvente hasta el 5 de junio", es decir, hasta el día anterior a su intervención. "Esto es así porque, si no hubiera sido solvente, el Banco de España no le habría podido dar liquidez de emergencia".

"Es evidente que el problema del Popular no fue de solvencia, fue un problema de liquidez. Puede que haya personas escépticas pero yo me fío del Mecanismo Único de Supervisión", ha indicado en referencia al supervisor europeo. De hecho, ha recordado que el Popular, que era el sexto mayor banco de España, pasó los últimos test de estrés comunitarios, que miden la solvencia y la salud de un banco. "El problema de liquidez no deriva de la solvencia, aunque todo está conectado con todo".

Linde, sin embargo, ha asumido que hubo una salida de depósitos, aunque no la ha cuantificado. Eso, en su opinión, "es algo es distinto". "Creo que no es el momento para analizar el problema del Popular". Ahí no ha querido entrar. "La resolución del Popular ha sido por un problema de liquidez. El origen se puede poner en relación con necesidades de provisiones futuras. Yo me quedaría aquí", se ha limitado a añadir respecto al agujero inmobiliario del Popular.

Sin responsabilidad de vigilar al Popular

El Gobernador del Banco de España también ha hecho énfasis en que su institución no supervisa, desde noviembre de 2014, a los grandes bancos españoles. Esa misión la tiene la Autoridad Bancaria Europa, la que realiza los test de estrés. No supervisaba el Popular, pero sí le dio liquidez en sus últimas semanas.

Linde ha querido dejar claro que, hasta su rescate, el Banco de España mantuvo abierto ese mecanismo de inyección de fondos de emergencia. Esa fue la única misión del supervisor en esta crisis, además de confirmar a las autoridades europeas que el Banco Santander era una opción adecuada para salir al rescate de la entidad.

"Los bancos centrales nacionales pueden administrar liquidez de emergencia y el Banco de España participó en el suministro de liquidez del Popular, en materia de colateral y de descuentos del colateral. Han circulado informaciones erróneas, de que el Banco de España no habría utilizado una parte importante del colateral disponible, es completamente falso. Actuamos de acuerdo con la normativa y con lo que teníamos que hacer", ha apuntado Linde en su intervención.

En cuanto al Santander, se limitó a confirmar que era "idóneo para comprar el Popular". "Cuando un banco adquiere otro [en un proceso de resolución como éste], la autoridad nacional tiene que decir que el comprador es el adecuado. Confirmamos que el Santander era idóneo para esta operación. No puedo decir más".

Linde también ha mencionado la ampliación de capital de 2.500 millones que el Popular realizó en 2016 pero esquivando cualquier responsabilidad sobre la supervisión de éste. "Se ha hablado de la ampliación de capital de mayo de 2016. Puedo decir que los aumentos de capital no están sujetos a supervisión del Banco de España ni del Mecanismo Único de Supervisión comunitario, no están sujetas a autorización. Antes el Banco de España sí tenía que no oponerse pero en 2016 ya no tenía ninguna capacidad ni para oponerse ni para apoyar".

"Tampoco soy quién", ha argumentado para no valorar la idoneidad de esa ampliación. Entonces, hace un año, "no había ninguna información de que se iba a producir una crisis de liquidez. Nadie lo sabía, ni expertos ni no expertos". Habrá que esperar a julio, cuando Linde acuda al Congreso para comparecer ante la Comisión de Investigación de la crisis bancaria, para ver si da más detalles sobre el papel del Banco de España en la caída del Popular.