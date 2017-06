Las amnistías no ayudan: un 20% de españoles justifica el fraude a Hacienda

Etiquetas

Un 20% de los ciudadanos de nuestro país consideran justificado el fraude en ciertas ocasiones. Es uno de los titulares que recoge el Estudio del Fraude Fiscal elaborado por el Consejo General de Economistas, REAF-REGAF. No es un tema baladí. La percepción de que el fraude está generalizado, a tenor de los expertos, alienta conductas defraudadoras.

Tampoco ayudan las famosasamnistías fiscales, ya que una de las incidencias fundamentales a la hora de pagar obviamente son las sanciones. El pago del 3% a los que tenían su dinero oculto alienta el engaño. También debe mejorar la Hacienda española, según el estudio, en la claridad de la normativa y la facilidad para realizar los pagos.

Ayudará también que los expedientes administrativos sean los suficientemente sólidos tanto en lo referente a los hechos como a los criterios aplicados, de forma que disminuya el porcentaje de éxito de los contribuyentes en las vías revisoras, tanto administrativa (actualmente en torno a un 40% de estimaciones en reclamaciones económico-administrativas) como judicial.

Aumentar las actuaciones preventivas consistentes, por ejemplo, en el envío de cartas informativas a contribuyentes con cierto tipo de ingresos o de determinados sectores también podría ser de ayuda, como el seguimiento especial para contribuyentes de sectores que hayan sido sometidos a importantes re- gularizaciones para asegurarse de un cumplimiento correcto en el futuro.

Sin recetas mágicas

Es cierto que no existen recetas mágicas ni un modelo para luchar contra el fraude fiscal. Delitos como el pago a personal que no trabaja, la anulación de facturas que han sido cobradas, la doble facturación o ventas y servicios que no son declarados tienen un elevado coste para las arcas del Estado. Según el documento, la pérdida de recaudación por fraude fiscal rondaría los 26.000 millones de euros en España con una economía sumergida estimada en unos 102.600 millones, que representa el 16 % del PIB.

Los expertos del Consejo General de Economistas han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal. Del mismo modo que los delitos no son los mismos, tampoco lo son las medidas para luchar contra ellos. Basta echar un vistazo a la prensa para comprobar cómo el delito fiscal ocupa páginas y espacio en los medios. Entre los más sonados está la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid a Cristiano Ronaldo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2011 y 2014. Se le acusa de aprovechar una estructura societaria para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento de sus obligaciones fiscales. El caso Messi también es reciente.

Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf-Regaf), reconoce que “son casos excepcionales” donde las compañías interpretan de modo retorcido las normas para tratar de evadir a la administración. Para evitar esta mala praxis propone “intensificar la relación cooperativa con la administración”. Algo similar propone para evitar que algunas compañías que aplican ingeniería fiscal para tributar en otros países. “Cuesta seguir a las empresas que trasladan el pago de impuestos fuera. En ese caso, se puede abrir un canal especial para tratar de acercarles."

En caso de empresas pequeñas, que maneja grandes cantidades de efectivo o sectores propensos a volatilidad tributaria, el experto apunta a impulsar “la conciencia tributaria." Es decir, intentar educar y concienciar a la población en el cumplimiento tributario, poniendo en valor a este respecto no solo el papel de las Administraciones, sino también el de la sociedad.

Cada vez más personas apuestan por emprender o ser autónomos al quedarse sin trabajo. Para esas personas proponen un seguimiento especial o estrategia right from the start. “En países como el nuestro, la creación y destrucción de empresas es muy grande. Hoy en día el concepto de empresario se ha diluido: emprendedores, autónomos...por mucho que les llamemos empresarios requieren una atención especial”, reconoce el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich.

Otra de las medidas que proponen es potenciar la utilización de medios de pago electrónico. En este sentido, “no se trata de contar con miles de funcionarios, con los pagos electrónicos es más fácil el control y el rastreo”, indica Pich que añade que “cuanto más claras sean las normas tributarias” menos espacio hay para el fraude.