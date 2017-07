Hawkers revolucionó la industria de la gafas de sol vendiéndolas sin probárselas

Etiquetas

Empezaron con 300 euros, tres años y medio después han facturado más de 100 millones de euros y han vendido más 4 millones y medio de gafas de sol, llegando a más de 50 países. Estas son las cifras que avalan a Hawkers, la startup española que ha revolucionado la industria de las gafas de sol invirtiendo todo lo que ganan. El año pasado, lo cerraron con una ronda de financiación de 50 millones de euros, “ya nos hemos gastado casi todo”, destacan, entre risas, sus fundadores.

Detrás de esta empresa ilicitana nos encontramos con dos jóvenes con muchas ganas de divertirse, es más, esta es una de máximas como empresarios: solo hacen los proyectos que realmente les divierten. "El consejo que damos a otros emprendedores es el que nos aplicamos a nosotros mismos: que cada acción o decisión que hagas en tu proyecto sea digna de aparecer en una posible película tuya”, señala el socio director general de Hawkers, Francisco Pérez.

Cuando empezaron apenas tenían dinero, pero sí que tenían muchas ganas de cambiar las cosas. “Al principio cuando queríamos hacer alguna cosa siempre había alguien que nos decía qué teníamos que hacer y cómo debíamos de hacerlo. Nosotros no nos sentíamos muy cómodos son eso porque creíamos que podíamos aportar valor no solo por el hecho de ser diferentes si no porque queríamos sumar. Hemos revolucionado el mercado de las gafas de sol porque no hemos seguido las reglas que marcaban los players. Internet nos ha permitido expresarnos de manera libre y quitarnos los intermediarios y acabar con la cadena de valor”, señala David Moreno, Co-Fundador y director Creativo de Hawkers.

El principal problema al que tuvieron que hacer frente es que la gente no se compraba gafas de sol si no se las probaba. “El problema no era que las gafas de sol hasta ese momento eran caras, el tema estaba en que no se compraban por internet. Las principales barreras que teníamos eran psicológicas porque la gente se preguntaba si le quedaban bien o no. Reduciendo el precio de las gafas hicimos que la decisión fuera algo más fácil que si las gafas contaban 200 euros. Al principio también hicimos nuestra interpretación de modelos clásicos que sabíamos que la gente conocía y que sabía cómo le quedaban. En Hawkers la marca no es el producto, el producto es la marca. Hawker vende Hawkers y esto es lo que nos diferencia a la hora de diseñar nuestras campañas. Hemos construido una marca que vende a un precio justo por lo que la compra es inteligente”, explican Co-Fundador y el socio de Hawkers.

Las redes sociales, claves en el negocio

Moreno y Pérez recuerdan que tuvieron que empezar en el mundo online porque no tenían dinero. “Nuestra primera inversión en redes sociales fue de un dólar en Facebook. Esto permite a cualquier persona o empresa poder empezar de una manera fácil y más barata. A partir de ahí lo importante es cómo hemos usado las redes sociales para comunicarnos. Sin las redes sociales no lo hubiéramos podido hacer, hace unos años para tener presencia se necesitaba una gran inversión económica en televisión y en anuncios. La primera barrera para empezar era muy alta”, recuerdan los fundadores de Hawkers.

Desde la empresa se muestran muy agradecidos a las redes y ven en ellas una oportunidad de negocio para todo el mundo. “Las redes han cambiado la manera en la que el consumidor y el cliente se relacionan entre sí y esto es una oportunidad para las empresas que hemos nacido de forma digital con internet. Esta relación nos ha permitido implantar nuestro modelo de negocio que se ha iniciado en las redes sociales y que ahora se continuará también en nuestra primera tienda física”, afirma Pérez.

En julio abren su primera tienda física

¿Por qué ahora una tienda física? “Porque antes no teníamos dinero. Tener una tienda en Madrid era imposible, ir a Madrid, de por sí, ya era imposible. La tienda que vamos a abrir a finales de julio en Madrid es una oportunidad, no una obligación. Estamos muy ilusionados con ofrecer una experiencia de compra tradicional, aunque nuestro ADN y nuestro universo es la web”. ¿El próximo reto serán las gafas graduadas? "Hasta la fecha nunca hemos hecho declaraciones sobre ello, pero ya que hemos revolucionado el mercado de las gafas de sol, no nos vendría mal decir que hemos revolucionado la industria de la óptica". David Moreno interviene para dejar claro que él "lleva gafas graduadas y me vendrían muy bien".

Si tuvieran que dar un consejo a emprendedores, ellos lo tienen claro: “Hasta hace poco nosotros desconocíamos los temas por los que hoy vamos a las escuelas de negocios. Lo que decimos es que todo lo que aprendemos o hacemos ahora no es garantía de futuro, solo refleja lo que hemos aprendido en el pasado. La industria ya no se basa en la empresa, si no en la capacidad de adaptarse a una velocidad increíble. Con internet y la explosión de los smartphones tenemos que ser mucho más intuitivos, creativos y rápidos y esto es una ventaja para los que no teníamos mucha experiencia o conocimientos previos”.

Hawkers, la película

Mientras los fundadores y socios de Hawkers se acostumbran a las Juntas y Consejos de Administración tras la ronda de financiación ellos siguen soñando, y uno de estos sueños es hacer una película. “Nosotros queremos hacer una película, pero no nos dejan. El titulo sería 'El mundo no está preparado para españoles'”, afirman mientras nos cuentan una de las anécdotas que lo demuestran.

“En un viaje a Estados Unidos solo queríamos ir a ver un partido de los Angeles Laker y como buenos españoles queríamos ir gratis. Así que enviamos un escrito algo ambiguo entre la intención de comprar el equipo o de patrocinarlo. Alguien contestó y quedamos con ellos en un partido para hablar del tema. Es más, les dijimos que eramos seis, ni uno, ni dos... seis. Vimos el partido, nos invitaron a comer y al día siguiente vino la realidad. Nos tuvimos que reunir para el tema del patrocinio y nosotros buscamos lo más barato. Ahí había una opción de patrocinio de las redes sociales que era lo único que podíamos pagar. Les preguntamos que si aceptábamos ese patrocinio podríamos decir que eramos la primera empresa española que patrocinaba una franquicia de baloncesto y tras el sí de los Lakers, nos volvimos a España siendo los patrocinadores oficiales de los Lakers”, recuerdan.