El once titular de la Champions del fraude fiscal que arrasa desde el banquillo

Esta semana hemos conocido que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Messi por fraude fiscal y que Hacienda considera probado que Cristiano habría defraudado 15 millones de euros por la comercialización de sus derechos de imagen. No son los únicos. De hecho, los señalados podrían formar un once que barrería en el terreno de juego y... en el banquillo de los acusados. La cantidad de dinero defraudado por este once de Champions del fraude ascendería a 48 millones de euros. Eso solo con el once titular. Suplentes, entrenador y hasta Presidente... sumarían un montante de 66,5 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha puesto la lupa sobre el fútbol español. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sigue muy de cerca las declaraciones de los jugadores que han pasado por la Liga Española. La AEAT ha abierto decenas de expedientes e investigaciones a futbolistas desde que en 2014 se iniciara la persecución de estos delitos fiscales.

El esquema se repite una y otra vez. La gran mayoría de esos delitos son por la cesión de los derechos de imagen a sociedades pantalla en paraísos fiscales. El jugador, al enterarse de que está siendo investigado, trata de llegar a un acuerdo con la fiscalía, paga lo defraudado y una multa, y así evita ser procesado. Y si finalmente es procesados, todos declaran lo mismo: "Yo solo juego al fútbol y no sabía nada".

1-Casillas (Dos millones)

El portero tuvo que pagar dos millones de euros a Hacienda en 2014. La Agencia Tributaria consideró que no hubo ánimo de eludir las obligaciones fiscales. Por eso, su expediente no se llegó a tramitar como delito. La cifra pagada por el portero respondió a las diferencias sobre cómo aplicar el tratamiento fiscal a determinados ingresos.

2-Dani Alvés (1,3 millones de euros)

El lateral derecho abandonó el Barcelona el año pasado rumbo a Turín, pero antes de irse el Ministerio de Hacienda le 'obsequió' con su aparición en la lista de morosos. De acuerdo a los datos anunciados por el organismo público, Alves tenía a 30 de junio una deuda con Hacienda ligeramente superior a los 1,3 millones de euros por las 13 temporadas que estuvo en España.

3-Mascherano (1,5 millones de euros)

El central del Barcelona reconoció dos delitos de fraude fiscal que sumados ascendían a un millón y medio de euros. La fiscalía de Barcelona acusó al internacional argentino de haber ocultado a la hacienda pública los ingresos por derechos de imagen percibidos entre 2011 y 2012 mediante dos sociedades con sedes en la isla portuguesa de Madeira y en Estados Unidos. Fue condenado a un año de cárcel y una multa de 816.000 euros.

4- Gabi Milito (1,84 millones)

El exfutbolista argentino, al igual que Dani Alves, apareció en la lista de morosos en el año 2015 con una deuda de 1.835.422 euros. En España, su consagración llegó cuando jugó en el Barcelona, pero también pasó por el Zaragoza y sus problemas en la rodilla le impidieron fichar por el Real Madrid.

5-Xabi Alonso (2,02 millones)

Hacienda acusaba al centrocampista vasco de haber defraudado 0,6 millones de euros en el ejercicio del 2010, 0,17 en el del 2011 y 1,25 millones en el del 2012 (2,02 millones en total), después de que en agosto del 2009, cuando estaba a punto de cerrarse su fichaje por el Real Madrid procedente del Liverpool, vendiese sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali, con sede en Madeira, por cinco millones de euros. El juez archivó la causa, pero la Abogacía del Estado y la fiscalía recurrieron.

6-Di María (1,3 millones)

Según la Fiscalía, Di María defraudó casi un millón trescientos mil euros en los años 2012 y 2013 por sus derechos de imagen, cuando jugaba en el Real Madrid. Se le acusó de defraudar 636.820 euros en 2012 y 662.168 en 2013 mediante un entramado ‘offshore’. Como hizo Mascherano, el jugador reconoció el fraude y pagó además de la cantidad defraudada una fuerte multa de dos millones de euros. Esta semana ha vuelto a estar envuelto en la polémica: agentes de la policía francesa registraron su casa. Le acusan de cobrar sus derechos de imagen a través de una empresa en Holanda que, posteriormente, los vertía en Panamá.

7-Falcao (5,6 millones)

Hacienda acusa al delantero actual del Mónaco de crear una estructura societaria "con el único fin de ocultar a la Hacienda española los ingresos derivados de sus derechos de imagen obtenidos en 2012 y 2013, algo que tampoco presentó en la declaración de titularidad de bienes en el extranjero". Entonces jugaba en el Atlético de Madrid. Las cantidades defraudadas ascenderían a 822.609,02 euros y 4.839.253.42 euros, respectivamente.

8- Etoo (3,8 millones)

El jugador camerunés habría defraudado 3,8 millones de euros a Hacienda entre el año 2006 y el año 2009 al simular que había cedido sus derechos de imagen a dos sociedades con el objetivo de reducir fraudulentamente su tributación. Eto'o se enfrenta, además, a una multa de 14 millones de euros por haber cometido cuatro delitos fiscales. Su representante hasta 2011 también está condenado.

9-Cristiano (15 millones)

La inspección al futbolista portugués corresponde a los años 2011 al 2014. Los expertos entienden que cometió delito fiscal al no tributar una parte sustancial de sus abultados ingresos por la comercialización de sus derechos de imagen. Hacienda ve delito fiscal en Cristiano y cree que habría defraudado cerca de 15 millones de euros. El delantero hizo una declaración complementaria en 2014 antes de ser investigado por Hacienda. Sin embargo, los investigadores creen que no declaró todo lo que debía y que además la cantidad que tributó como derechos de imagen debió tributarse como prima, con lo que debería haber pagado un 43% y no un 20%.

10- Messi (4,1 millones)

El Tribunal Supremo ha confirmado esta semana la condena que impuso en julio pasado la Audiencia de Barcelona al delantero del FC Barcelona y su padre, Jorge Horacio Messi, por defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009, al no haber tributado en España los ingresos de 10,1 millones percibidos por los derechos de imagen del delantero. El delantero ha tenido que pagar además una multa de 2,1 millones de euros.

11- Neymar (9,3 millones)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó a principios de año el procesamiento del jugador del F.C. Barcelona en relación a su fichaje en el club catalán por un presunto delito de corrupción entre particulares relacionado con su fichaje en el club catalán. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros para el delantero brasileño. La empresa DIS (propietaria de parte de los derechos del futbolista en el momento de la venta) y la Fiscalía le acusan de haber simulado contratos para evitar asumir los pagos que le correspondían. Tal y como argumenta Hacienda, el club azulgrana habría defraudado 9,3 millones de euros al declararlos como salario del astro y no como prestación de servicios. El crack brasileño fue condenado por evasión de impuestos en la Hacienda brasileña y tuvo que pagar 45 millones de euros.

Entrenador: Mourinho (700.000 euros)

Mourinho defraudó 700.000 euros a la Hacienda Pública por su declaración de los derechos de imagen. Lo hizo como si se tratasen de un Impuesto de Sociedades (lo que significa un pago del 15%) y no en concepto de IRPF. La Agencia Tributaria le multó con un millón de euros. A esta cantidad también se le suman 300.000 euros en concepto de intereses para llegar a un total de dos millones de euros.

Presidente: Sandro Rosell (15 millones de euros)

Rosell, su esposa, Marta Pineda, y otras tres personas fueron arrestadas el martes pasado por integrar una red con la que presuntamente blanquearon al menos 15 millones de euros a raíz de la venta de los derechos de imagen de la selección brasileña de fútbol a una sociedad con sede en Qatar.

BANQUILLO

Coentrao (1,2 millones)

La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella contra el lateral izquierdo del Real Madrid por presunto fraude fiscal. La Agencia Tributaria le acusa de defraudar 1.291.398 euros entre los años 2012 y 2014. Según la querella, el portugués usó sociedades en Panamá e Irlanda para mantener sus ingresos por derechos de imagen durante esos tres ejercicios fiscales "opacos" a Hacienda.

Alexis Sánchez (983.443 euros)

El exjugador del Barcelona, ahora en el Ársenal, reconoció ante el juez que defraudó unos 983.443 euros a la Hacienda Española al no haber declarado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2012 y 2013 los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen.

Adriano (646.000 euros)

Hacienda le acusa de defraudar entre 2011 y 2012 646.086 euros procedentes de sus derechos de imagen que ingresó a través de una empresa radicada en la isla portuguesa de Madeira, Portugal. El futbolista y su club, el FC Barcelona, presentaron declaraciones complementarias entre 2014 y 2016 para saldar la deuda con la administración tributaria: Está aún por resolver el pago de una multa.

Carvalho (¿?)

Estaba acusado por fraude fiscal por ceder sus derechos de imagen a una empresa extranjera y no declararlo en España. La cuantía defraudada no saltó a la luz pública al llegar rápidamente a un acuerdo con la Agencia Tributaria.